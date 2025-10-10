La IGP Sobrassada de Mallorca traza su hoja de ruta para mejorar la rentabilidad del sector

El Consejo Regulador IGP Sobrassada de Mallorca ha celebrado esta viernes la reunión anual con los inscritos en la Indicación Geográfica Protegida poniendo el foco en el Porc Negre, el mercado y la formación. La jornada de trabajo ha reunido a elaboradores y ganaderos de cerdo negro mallorquín, instituciones y expertos para abordar los principales retos del sector desde una perspectiva técnica, comercial y de posicionamiento. Así se ha trazado una hoja de ruta para mejorar la rentabilidad del sector sobre la base de la calidad, apoyándose en datos accionables que faciliten la toma de decisiones estratégicas bien informadas y conectar mejor con las audiencias

En el ámbito del conocimiento, Catalina Picó, catedrática de Bioquímica de la UIB y directora del grupo de investigación NuBE de la UIB i del IDISBA, ha expuesto los avances y proyección de la Cátedra Sobrassada de Mallorca IGP, como plataforma para investigación aplicada, formación y transferencia al tejido productivo. Andreu Palou, presidente del Consejo Regulador de la IGP Sobrassada de Mallorca, ha resaltado la creación de la Cátedra Sobrassada de Mallorca, que este año ha impulsado dos iniciativas destacadas. Por una parte, la jornada “Nuevos retos en alimentación, actividad física y salud”, organizada junto al consorcio europeo IntegrActiv, que reunió a expertos, chefs, científicos y representantes del sector en la UIB en julio. Y por otra, un curso de postgrado en forma de microcredencial universitaria, financiado por la Comisión Europea, sobre alimentación saludable y análisis sensorial aplicado a la sobrasada. Este programa permitió formar y acreditar a profesionales del sector, con una titulación homologada a nivel europeo.

Medallas de Oro

En la reunión anual se entregaron las Medallas de Oro 2025 a Antònia Ana Ferriol y Toni Llinàs por su destacada labor en favor de la Sobrassada de Mallorca. Antònia Ferriol, de Sineu, lleva más de 50 años dedicada al sector. Dirigió Embutidos Ferriol, homologó su fábrica ante la CEE en 1994 e inscribió la empresa en la IGP Sobrassada de Mallorca. Ha colaborado durante décadas con el Consejo Regulador y, aunque jubilada desde 2016, sigue vinculada a la empresa familiar. Es la primera mujer en recibir la Medalla de Oro en los 30 años de historia de la IGP. Toni Llinàs comenzó joven en el negocio familiar, fundó Productos Cárnicos de Manacor en 1976 y amplió su empresa con tecnología avanzada. Colaboró con la UIB en proyectos de I+D, expandió la venta a la península y fue presidente del Consejo Regulador (1999–2000), impulsando el sistema de calidad. En 2005 abrió una nueva planta en Binissalem y actualmente preside el Comité de Partes del Consejo. Con más de 50 años de dedicación, es premiado por su aportación ejemplar al desarrollo y prestigio de la Sobrassada de Mallorca.