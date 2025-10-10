Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian una "tala masiva" de árboles en Son Ferrer y el Ayuntamiento alega motivos de seguridad

Izquierda Unida habla de “atentado ambiental” y el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, responde que se enmarca en una reforma urbana planificada

La tala se realiza en paralelo a la reforma de la calle Ástor de Son Ferrer

La tala se realiza en paralelo a la reforma de la calle Ástor de Son Ferrer / Juan Luis Iglesias

Iñaki Moure

Juan Luis Iglesias

Izquierda Unida de Calvià ha denunciado este viernes lo que considera una “tala masiva de árboles” en la calle Ástor de Son Ferrer y ha exigido explicaciones al Ayuntamiento sobre las razones de esta actuación y sobre si está prevista la reposición del arbolado eliminado.

La formación asegura que numerosos vecinos se han puesto en contacto con ellos “alarmados” por la desaparición de ejemplares que, según señalan, “se encontraban en buen estado de salud y ofrecían sombra y cobijo en la calle”.

El coordinador de IU en Calvià, Alfonso Rodríguez, ha calificado la actuación como “un auténtico atentado contra el arbolado urbano” y ha acusado al equipo de gobierno municipal, formado por Vox y PP, de “no dar prioridad a la protección medioambiental”, citando como precedentes “actuaciones similares anteriores”.

Reforma integral de las aceras

Desde el Ayuntamiento de Calvià han respondido que la tala de los árboles se enmarca en un proyecto de reforma integral de las aceras de la calle Ástor. Según explican, el pavimento y los accesos a las viviendas presentaban un estado deficiente que “requería una actuación contundente para mejorar la seguridad de los peatones”.

El Consistorio detalla que los árboles retirados pertenecen mayoritariamente a la especie Ulmus pumila vr Umbraculífera, conocida popularmente como olmo de bola. Esta variedad, añaden, “ha presentado numerosos problemas de colapso de ramas” en distintas zonas del Mediterráneo, lo que ha llevado a sustituirla progresivamente en otros puntos del municipio.

Un árbol señalado para ser talado en la calle Ástor de Son Ferrer

Un árbol señalado para ser talado en la calle Ástor de Son Ferrer / Juan Luis Iglesias

La Administración local sostiene que la reforma incluye medidas de mejora ambiental y no únicamente la eliminación del arbolado existente. Entre ellas, destaca la creación de alcorques de mayores dimensiones, la instalación de pavimento drenante y la colocación de un sistema de riego que permita el correcto desarrollo de las nuevas especies que se plantarán.

“El objetivo es garantizar que los futuros árboles crezcan con mayores garantías de seguridad para los vecinos”, señalan desde el Ayuntamiento, que recuerda que este plan de sustitución ya se venía aplicando en otros tramos de la misma vía.

Las protestas vecinales contra las talas de árboles que realizan los ayuntamientos se suelen repetir periódicamente en distintos puntos de la isla, en contextos de renovación de calles. Las administraciones se suelen escudar en motivos de seguridad, unas explicaciones que no suelen convencer a los residentes, que se quejan de que se quedarán sin sombra durante años hasta que crezcan los nuevos ejemplares replantados.

