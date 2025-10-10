Cala Rajada servirá 1.760 kilos de su pescado estrella en la XXII Mostra de la Llampuga

Cala Rajada se prepara para vivir una de las citas gastronómicas y festivas más esperadas del año: el Fin de Semana del Pescado Fresco que arrancará mañana viernes y culminará el domingo con la XXII Mostra de la Llampuga en el muelle del puerto. Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas culinarias, actuaciones musicales y actividades culturales que rendirán homenaje a la tradición marinera del municipio. En total, el Ayuntamiento podrá a disposición de la celebración culinaria 1.760 kilos de llampuga, 80 kilos por cada uno de los expositores participantes, que en total son 22.

XXII Mostra de la Llampuga de Cala Rajada. / DM

El programa arrancará este viernes 10 de octubre con la Noche de Tapas, que se celebrará de 19:00 a 02:00 horas e incluirá el XV Concurso Culinario de Tapas (21:00 horas) y música en directo con Chevy’s Band y Tanny’s Band.

El sábado 11 será el turno de la Verbena Marinera, también con entrada gratuita. Desde las 19:00 horas se podrá degustar una gran paella de pescado y marisco con postrea un precio 10 euros y disfrutar de la música de DJ Pep Gurries y el grupo ValNou hasta las 03:00 horas.

La programación culminará el domingo 12 de octubre con la XXII Mostra de la Llampuga, abierta de 12:00 a 16:00 h y de 18:00 a 22:00 h. Como cierre, un espectáculo de fuegos artificiales pondrá el broche final al fin de semana gastronómico a las 22:00 horas.

El Fin de Semana del Pescado Fresco cuenta con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Cala Rajada, la Asociación Hotelera de Capdepera, la Asociación de Bares Nocturnos y Discotecas de Capdepera, y los comercios y restaurantes locales, que se vuelcan para ofrecer una experiencia gastronómica y festiva única junto al mar.

La alcaldesa de Capdepera, Mireia Ferrer, ha destacado que con este evento “se pretende poner en valor la tradición pesquera y la riqueza gastronómica de Cala Rajada”, además de impulsar la economía local y dar visibilidad a los restauradores y comerciantes de la zona.

Por su parte, el concejal de Ferias, Joan Campins, ha subrayado el carácter turístico y social de la cita: “A través de la gastronomía mostramos a los visitantes nuestros productos locales, hoteles y restaurantes. La combinación con la música convierte este fin de semana en una oportunidad perfecta de ocio para conocer y disfrutar de nuestro municipio”.