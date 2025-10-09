La temporada de llampuga avanza con fuerza y supera los 70.000 kilos en Mallorca

La temporada de llampuga avanza a muy buen ritmo. Se trata de un producto que goza de una gran demanda entre consumidores y restauradores. Ello se refleja en los datos de la lonja de la Organización de Productores de Pesca de Mallorca (Opmallorcamar ) que agrupa a cofradías, pescadores y empresas del sector con el objetivo de garantizar la comercialización, sostenibilidad y puesta en valor del pescado fresco de Baleares. Así, desde que empezó la pesca de la llampuga el 25 de agosto hasta este miércoles, 8 de octubre, se han comercializado 70.597 kilos de este pescado.

FOTO| El primer día de la pesca de llampuga, en imágenes / Biel Capó

Opmallorcamar ha dado a conocer estas cifras con motivo de la XXII Mostra de la Llampuga de Cala Rajada, que se celebra del 10 al 12 de octubre en el muelle del puerto pesquero. En colaboración con el Ayuntamiento de Capdepera y la Cofradía de Pescadores de Cala Rajada, la organización ha aportado 30 kilos de morralla, 20 kilos de cangrejo, 30 kilos de gamba blanca y 30 kilos de pulpo para la paella marinera que se cocinará durante la Verbena Marinera del sábado por la noche.

XXII Mostra de la Llampuga de Cala Rajada. / DM

Además, Opmallorcamar también participará el domingo 12, en la jornada central de la Mostra Gastronòmica de la Llampuga, suministrando el pescado que será el protagonista de las degustaciones populares.

Opmallorcamar reafirma así su compromiso con la promoción del pescado fresco local y el apoyo al sector pesquero de proximidad. Con su participación en la Mostra de la Llampuga, la entidad refuerza su respaldo a uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos de Mallorca y consolida su labor de impulso a la pesca artesanal y sostenible.