Sant Llorenç, siete años después: silencio, memoria y esperanza tras la torrentada

Vuelve un 9 de octubre más, un 9 de octubre que, desde 2018, en Sant Llorenç es un día para vivir en silencio, discreción y respeto Hace siete años, la torrentada asoló el Llevant de Mallorca con el municipio llorencí como epicentro del desastre. Trece personas perdieron la vida, y muchas otras sufrieron pérdidas materiales, daños físicos y profundas heridas emocionales. La riada dejó cicatrices visibles, pero también otras invisibles que aún pesan sobre toda la comarca. Sin duda, fue una jornada que marcó un antes y un después.

Cada año, cuando llega esta fecha, Sant Llorenç se sumerge en un silencio respetuoso. Los vecinos prefieren no hablar, rehúyen entrevistas y actos conmemorativos. No por olvido, sino por respeto y dolor. La mayoría prefiere pasar página y guardar en la intimidad los recuerdos de aquella tarde trágica, que transformó para siempre la vida del pueblo. En las calles se respira una mezcla de serenidad y melancolía: el deseo de seguir adelante, sin olvidar, pero sin volver a revivir lo sufrido.

El temor vuelve a hacer acto de presencia cada vez que el cielo se oscurece y la lluvia cae con fuerza sobre el Llevant. Basta con unos minutos de tormenta para que regresen los recuerdos y la inquietud se instale en el ánimo de los vecinos. Aunque han pasado siete años, el eco de una alerta meteorológica siguen removiendo la memoria colectiva.

Ola de solidaridad

La torrentada marcó un antes y un después en la historia de Sant Llorenç. A pesar de la devastación y el dolor, de entre el barro y la pérdida emergió también una inmensa ola de solidaridad. La ciudadanía se volcó con el municipio. Ese espíritu de ayuda mutua, imposible de olvidar, sigue siendo un consuelo para quienes lo vivieron.

Ahora, siete años después, Sant Llorenç mira al futuro con las esperadas obras de la variante a su paso por el torrente de ses Planes que permitirán multiplicar por cinco la capacidad de evacuación de agua en caso de fuertes lluvias. La actuación elevará el caudal de desagüe de 108 a 500 toneladas por segundo. El proyecto tiene un presupuesto de nueve millones de euros y el plazo previsto de ejecución es de 11 meses. Si no hay retrasos en el proceso de licitación, las obras empezarán a principios de 2026 y sin ninguna duda otorgarán mucha más tranquilidad a los vecinos del Llevant.