Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença

Un portal inmobiliario británico ha anunciado la venta de la propiedad que había pertenecido a Guillem Cifre de Colonya, el fundador en 1880 de la caja de ahorros del mismo nombre, en el municipio de Pollença. Se trata de una noticia que ha causado un gran revuelo en el municipio del Nord ante la posibilidad de que la emblemática propiedad ubicada en la Vall de Colonya pueda pasar a manos extranjeras, como tantos otros inmuebles importantes de la isla.

La vivienda ha salido a la venta por el precio de 3,2 millones de euros. Se promociona como una "antigua masía tradicional, única y excepcional, que data de 1900". Situada en una parcela de unos 2.400 metros cuadrados con una superficie construida de unos 540 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, dispone de siete dormitorios y dos baños. "La sala de estar de planta abierta está cubierta con muebles tradicionales y dispone de una chimenea para las noches más frías", añade el anuncio del portal inmobiliario.

También cuenta con una sala de estar independiente con un piano y una biblioteca particular, entre otras dependencias exteriores que incluye una barbacoa y un horno tradicional mallorquín.

Algunos 'pollencins' reclaman a Colonya Caixa Colonya que haga un "esfuerzo" para comprar una propiedad que, a su entender, debería quedar en manos 'pollencines'. Al parecer, según apuntan otros vecinos, la propiedad también habría pertenecido al arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, que habría intervenido en la vivienda incrementando todavía más su valor arquitectónico. Este profesional también había dejado su huella en la isla en Casa Huarte.