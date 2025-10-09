Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido

El Consell de Mallorca invertirá 1,2 millones de euros para llevar a cabo la instalación de 210 cámaras de vigilancia en las carreteras de la isla, una parte de las cuales estarán dotadas con lectores de matrículas para poder denunciar el incumplimiento de las normas de tráfico.

Según han informado fuentes de la institución insular, el proyecto saldrá a licitación en breve para que puedan entrar en servicio a principios del próximo año. Las cámaras tendrá una función de vigilancia del tráfico, aunque algunas de ellas tendrán capacidad sancionadora. El proyecto prevé que una parte de los dispositivos de vigilancia estén equipados con sonómetros y lectores de matrícula, un mecanismo que permitirá transferir a la Dirección General de Tráfico las posibles infracciones que detencten en las carreteras de la isla.

Precisamente el proceso de adquisición de los dispositivos se ha demorado más de lo previsto, según apuntan desde el Consell. Este retraso se justifica porque la institución insular ha tenido que homologar con las autoridades de Tráfico y de la Unión Europea el modelo de cámara que finalmente se instalará. Según han explicado, el Consell no tiene capacidad sancionadora en las carreteras de Mallorca, “por lo que hemos tenido que negociar con la DGT y la UE el tipo de cámara que requieren para que puedan homologarse a los requisitos técnicos que se nos han exigido”.

Una de las cámaras en la MA-10 de la Serra de Tramuntana. / Joan Mora

La sanción la aplicará la DGT

Es por ello, que el proyecto de instalación de cámaras, lectores de multas y sonómetros se ha tenido que realizar en concordancia a las estipulaciones técnicas de la DGT. Así, cuando alguno de estos dispositivos detecte un vehículo que incumpla las normas de tráfico (exceso de velocidad, ruido, etc) los dispositivos transmitirán la fotografía y los datos a Tráfico. Este organismo se encargará de expedir la multa administrativa y se ocupará de su correspondiente cobro. La consecución de este proceso es el que ha retrasado la instalación de los dispositivos “porque no nos podíamos arriesgar a instalar un modelo de cámara que después fuera incompatible con las prescripciones técnicas de Tráfico”. Desde el Consell confian que una vez culminado el proceso de licitación, la empresa adjudicataria del contrato instale las cámaras para que a principios de 2026 puedan entrar en servicio.

La instalación de estos dispositivos es una larga reivindicación de los ayuntamientos de la Serra de Tramuntana y de la plataforma Indignats Ma-10, entidad que aglutina a los vecinos de fincas que colindan con la carretera de la Serra que, desde hace años, vienen denunciando las imprudencias que se realizan en esta vía, especialmente las carreras ilegales.

Cuarenta cámaras en las carreteras de la Serra

El proyecto que impulsa el Consell de Mallorca prevé la instalación de nada menos de 40 dispositivos de vigilancia y control en las principales carreteras que discurren por la Serra de Tramuntana. El objetivo es atender a las reivindicaciones vecinales y de los consistorios de esta comarca, que desde hace años reclaman medidas contra las carreras ilegales. En un principio se preveía que fueran 32 las cámaras de control, aunque finalmente serán 40 las que se instalarán en la Serra.