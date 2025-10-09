Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llegan las Fires d’Inca 2025: Consulta fechas, actividades y novedades

La primera cita ferial será el 18 y 19 de octubre con la Fira de la Terra que estará ambientada en el mundo de las 'rondalles' con árbol parlante y planta carnívora que sorprenderán a los visitantes

La Fira del Motor tendrá lugar el 25 y 26 de octubre mientras que la Fira d'Època se celebrará el 1 y 2 de noviembre

Inca

La capital del Raiguer calienta motores para el Dijous Bo 2025 con las Fires d’Inca, serán tres fines de semana repletos de actividades, cultura y fiesta. El abanico de propuestas es de lo más amplio. En total, se han preparado más de 250 actividades para todos los públicos, unos actos que combinan “tradición, innovación y espíritu popular”. Las ferias otoñales inqueres llegan cargadas de novedades como las ‘rondalles’ que cobrarán vida en la Fira de la Terra del 18 y 19 de octubre. Habrá una ambientación especial y figuras emblemáticas como el rey Jaume I en la plaza de España, el águila de la flor romanial en la plaza de Oriente, y novedades como un árbol parlante y una planta carnívora que sorprenderán a grandes y pequeños. Además, la plaza de Mallorca se convertirá en el corazón de esta feria, con talleres, actividades familiares, puestos y diversas novedades como la primera Mostra de Música i Ball Tradicional “Fires d’Inca”, organizada con la Asociación Sa Revetla; y otras actividades como el encuentro de “glossadors”, el concurso de dibujos de cuentos con entrega de premios, o el concierto de Do Natural el domingo por la tarde. La primera feria también acogerá el Inca Yokai Fest, que pasa de la segunda a la primera feria, con talleres, exhibiciones, concursos y food trucks en la calle Miquel Duran y plaza del Mercado. Ese fin de semana también se celebrará la Exhibició de Muls, la Fireta Clau Natural, la Fireta del Reciclatge, el desfile “Moda Re Cáritas” y la tradicional Feria de Emergencias, entre otras actividades.

Un momento de la presentación de las Fires d'Inca.

Un momento de la presentación de las Fires d'Inca. / Aj

La segunda feria mantiene su espíritu dinámico con la Feria del Motor, que se celebrará el 25 y 26 de octubre e incluirá slalom, drift, exposiciones de vehículos, motos y una exhibición de SuperEnduro como gran novedad. También se incorporan nuevas propuestas como la fireta de juegos de mesa en Santa Maria la Major, el Talent Show y la Feria de la Actividad Física y el Deporte en la plaza de Mallorca. Ese fin de semana incluirá también el tradicional homenaje a las personas mayores y matrimonios que celebran 50 años, la degustación de baile, la Leatherfest Party, la Feria del Disco, la primera vuelta a Mallorca en vespa y, como novedad, actividades conmemorativas del 150 aniversario de la llegada del tren a Inca de la mano de los Amigos del Ferrocarril en la plaza de España.

Feria de Época

La tercera feria es la Fira d’Època que tendrá lugar el 1 y 2 de noviembre y que mantiene el espíritu artístico y lúdico con citas ya consolidadas como el RataMarket, el Creativíssim o la jornada de Circo. Un año más habrá un gran mercado de época con animación callejera, un espectáculo ecuestre y exposición de cetrería, entre otras propuestas.

Llegan las Fires d'Inca 2025: Consulta fechas, actividades y novedades

