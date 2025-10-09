Un juez justifica la primera sanción a la empresa avícola de Son Perot, que cría gallinas en Llucmajor

Los tribunales han rechazado la propuesta de la polémica empresa avícola de Son Perot, dedicada a la cría de gallinas en varias granjas de Mallorca, que se oponía a abonar la primera sanción que el Govern le impuso por la contaminación que producía una de sus instalaciones, en concreto la que está ubicada en la localidad de Llucmajor.

La sanción económica alcanzaba los 150 mil euros y la empresa ha acudido al juzgado pidiendo la suspensión cautelar el pago de la multa, alegando que si abona este dinero, no tendrá fondos para realizar las mejoras en las instalaciones.

El tribunal ha rechazado esta petición e interpreta que, aunque falta analizar el fondo de la demanda, no hay razón para la suspensión cautelar de dicha sanción. La sentencia deja claro que la empresa no ha demostrado que el pago de dicha cantidad ponga en riesgo su viabilidad económica. De momento, la avícola debe abonar la multa y si gana la demanda contra la administración y se declara nula la sanción impuesta por el Govern, podrá reclamar la devolución del dinero.

Cabe recordar que esta empresa avícola está salpicada por una fuerte polémica a raíz de la publicación de unas imágenes, en las que aparecían decenas de gallinas muertas en sus instalaciones de Llucmajor. Antes de que aparecieran estas fotos los vecinos de la zona se quejaban de que la situación era insostenible, ya que se veían obligados a vivir con fuertes olores y sus viviendas sufrían constantes invasiones de moscas. Los residentes, que habían acudido varias veces a la administración local y autonómica, con poco éxito de respuesta, sostenían que vivir en los terrenos próximos a la granja de gallinas era insoportable.

La sanción económica por la que ahora se han pronunciado los jueces se dictó antes de que aparecieran las imágenes de las gallinas muertas. En octubre del año 2023 la comisión de Medio Ambiente se reunió para analizar las quejas que habían llegado sobre el mal estado de estas instalaciones de cría de gallinas. El acuerdo fue imponer a la empresa una sanción de 150 mil euros, por una infracción por la contaminación ambiental que se había detectado en la granja de gallinas ponedoras ses Cisternetes.

La empresa de Son Perot ha intentado convencer a los tribunales que está siendo víctima de la presión vecinal y debido a ello el Govern está actuando de una manera hostil. La avícola niega que los malos olores que detectan los vecinos de Llucmajor puedan estar relacionados con la cría de gallinas que se está desarrollando en esta finca.

Sin embargo, el control de la conselleria de Agricultura sobre la actividad de esta empresa no ha cesado tras la imposición de esta primera sanción económica. Es más, a raíz del escándalo que provocó la aparición de las imágenes de las gallinas muertas y el mal estado de la instalación de Llucmajor, la Conselleria envió allí a sus técnicos para que realizaran una inspección completa de las naves donde se criaban las gallinas. Los funcionarios sanitarios detectaron numerosas infracciones en la instalación. Además de ordenar el cierre de una de las naves, propusieron que se sancionara a la empresa con siete multas graves y una leve. Las sanciones se justificaban por el mal estado de las instalaciones donde se situaban las gallinas y se conseguían los huevos, que después se distribuían en los mercados locales.

La empresa que ha recibido esta sanción económica importante es la misma que encabeza el proyecto de construir una gran granja de cría de gallinas en la localidad de Sineu, que ha encontrado una fuerte oposición de los vecinos y de las organizaciones ecologistas. El proyecto fue finalmente rechazado por el Govern.