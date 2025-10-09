Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entidades marinas reclaman la regulación de los fondeos y de la pesca en el norte de la isla

El Fòrum Talaia Nord se reúne en Pollença para debatir propuestas para el futuro plan de gestión de las bahías de Pollença y Alcúdia

Una imagen de la asamblea del Fòrum Talaia Nord celebrada el miércoles en el Moll de Pollença.

Una imagen de la asamblea del Fòrum Talaia Nord celebrada el miércoles en el Moll de Pollença. / F. T. N.

Redacción Part Forana

Pollença

El Fòrum Talaia Nord, una iniciativa para la custoria comunitaria del litoral de Pollença impulsada por la entidad Arrels Marines y la fundación Save the Med, se reunió este pasado miércoles en el salón de actos del Port de Pollença para abordar diversas cuestiones relativas a la gestión y protección del litoral pollencí. La sesión, en la que participaron unas 35 personas, se centró especialmente en debatir propuestas para el futuro plan de gestión del área marina protegida de las bahías de Pollença y Alcúdia. El Fòrum se fundó a finales de 2022 y se ha reunido en doce ocasiones.

Durante la reunión se recordaron las principales acciones realizadas este verano, como la recogida de firmas para ampliar el LIC (Lugar de Interés Comunitario) del Canal de Menorca y para reclamar la definición e implementación de un plan de gestión específico para los LIC Badies de Pollença y Alcúdia y de Cala Figuera. "Sin un plan, la protección no es efectiva y no se aplican medidas de gestión", sostienen.

La reunión contó con la participación de unas 35 personas.

La reunión contó con la participación de unas 35 personas. / F. T. N.

Los participantes se distribuyeron en grupos para debatir las medidas que deberían aplicarse en relación a la conservación de la biodiversidad, la contaminación por residuos y vertidos, la navegación y fondeo, la pesca y los recursos marinos y el uso público. "Hubo acuerdo en la mayoría de las cuestiones tratadas, como la necesidad de regular el fondeo, la pesca recreativa y la pesca submarina, la velocidad de navegación, delimitación de más zonas de baño, incremento de la vigilancia, mayor control sobre los vertidos y uso de plásticos o la limitación de las actividades que se realizan en las playas, especialmente en las dunas, entre otras propuestas", explican.

"El Fòrum continuará trabajando para concretar y consensuar las propuestas concretas de regulación y gestión y para acordar qué cuestiones deben prohibirse, limitarse, regularse o permitirse". También se trabaja para que se tengan en cuenta por parte de la Administración y se incluyan en el futuro plan de gestión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda
  2. El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
  3. Hallan una secuencia única de construcciones talayóticas en Ses talaies de Can Jordi en Santanyí
  4. Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
  5. Municipio rico, municipio pobre: los vecinos de Esporles ganan de media 20.000 euros más al año que los de Son Servera
  6. El arqueólogo Damià Ramis tras el descubrimiento en el yacimiento de Ses talaies de Can Jordi: 'Es un hallazgo excepcional y muy prometedor
  7. ¿Esporles, el municipio más rico de Mallorca? Hay vecinos que no llegan a final de mes
  8. Defensa quiere apropiarse de otras 145 hectáreas “de alto valor natural y patrimonial” en Cap del Pinar

El cine Fantasio de Sóller acogerá once viviendas sociales y un salón de actos

El cine Fantasio de Sóller acogerá once viviendas sociales y un salón de actos

Entidades marinas reclaman la regulación de los fondeos y de la pesca en el norte de la isla

Entidades marinas reclaman la regulación de los fondeos y de la pesca en el norte de la isla

Sant Llorenç, siete años después: silencio, memoria y esperanza tras la torrentada

Sant Llorenç, siete años después: silencio, memoria y esperanza tras la torrentada

Llegan las Fires d’Inca 2025: Consulta fechas, actividades y novedades

Llegan las Fires d’Inca 2025: Consulta fechas, actividades y novedades

La temporada de llampuga avanza con fuerza y supera los 70.000 kilos en Mallorca

La temporada de llampuga avanza con fuerza y supera los 70.000 kilos en Mallorca

Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença

Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença

Un tribunal justifica la primera sanción de 150.000 euros a la empresa avícola de Son Perot, que cría gallinas en Llucmajor

Un tribunal justifica la primera sanción de 150.000 euros a la empresa avícola de Son Perot, que cría gallinas en Llucmajor

Denuncian que el plan para renaturalizar s’Arenal Gran de Portocolom "arrasa" la vegetación

Denuncian que el plan para renaturalizar s’Arenal Gran de Portocolom "arrasa" la vegetación
Tracking Pixel Contents