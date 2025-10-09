Entidades marinas reclaman la regulación de los fondeos y de la pesca en el norte de la isla

El Fòrum Talaia Nord, una iniciativa para la custoria comunitaria del litoral de Pollença impulsada por la entidad Arrels Marines y la fundación Save the Med, se reunió este pasado miércoles en el salón de actos del Port de Pollença para abordar diversas cuestiones relativas a la gestión y protección del litoral pollencí. La sesión, en la que participaron unas 35 personas, se centró especialmente en debatir propuestas para el futuro plan de gestión del área marina protegida de las bahías de Pollença y Alcúdia. El Fòrum se fundó a finales de 2022 y se ha reunido en doce ocasiones.

Durante la reunión se recordaron las principales acciones realizadas este verano, como la recogida de firmas para ampliar el LIC (Lugar de Interés Comunitario) del Canal de Menorca y para reclamar la definición e implementación de un plan de gestión específico para los LIC Badies de Pollença y Alcúdia y de Cala Figuera. "Sin un plan, la protección no es efectiva y no se aplican medidas de gestión", sostienen.

La reunión contó con la participación de unas 35 personas. / F. T. N.

Los participantes se distribuyeron en grupos para debatir las medidas que deberían aplicarse en relación a la conservación de la biodiversidad, la contaminación por residuos y vertidos, la navegación y fondeo, la pesca y los recursos marinos y el uso público. "Hubo acuerdo en la mayoría de las cuestiones tratadas, como la necesidad de regular el fondeo, la pesca recreativa y la pesca submarina, la velocidad de navegación, delimitación de más zonas de baño, incremento de la vigilancia, mayor control sobre los vertidos y uso de plásticos o la limitación de las actividades que se realizan en las playas, especialmente en las dunas, entre otras propuestas", explican.

"El Fòrum continuará trabajando para concretar y consensuar las propuestas concretas de regulación y gestión y para acordar qué cuestiones deben prohibirse, limitarse, regularse o permitirse". También se trabaja para que se tengan en cuenta por parte de la Administración y se incluyan en el futuro plan de gestión.