Contradicción entre método y objetivo

Otra vez Portocolom, ese lugar en el que tantas veces las operaciones de salvaguarda del medio natural se convierten, o son interpretadas, como una adulteración del sistema original y que siempre, siempre, ocasionan una polvareda de polémica y de división vecinal, ya no digamos entre colectivos proteccionistas y el ayuntamiento de Felanitx. Esta vez es Salvem Portocolom quien vuelve a alzar la voz porque interpreta que los trabajos para renaturalizar la zona verde del Arenal Gran, en la práctica, se transforman en una magna operación de eliminación del sotobosque, dejándolo todo a punto para que la erosión campe a sus anchas. Si es así, no puede haber mayor contradicción entre objetivo teórico y resultado práctico.

Hay más. Se acusa al Ayuntamiento de encubrir el fin último de propiciar la facilidad de acceso al chiringuito del lugar, al habilitar una rotonda donde hasta ahora solo ha habido arenal, una interpretación que niega de forma categórica el edil Jaume Montserrat puntualizando que solo habrá una «área de giro» disponible en exclusiva para servicios de emergencia y suministros. Minucias de definición de movilidad para una intervención real que se antoja poco compatible con el sistema dunar.

En todo caso, no perdamos de vista que esta gran operación de arranque y desbroce de arbolado y vegetación baja se hace ahora porque hay dinero y los fondos europeos pagan. De no ser así, la maleza y las plantas invasoras hubieran podido seguir adueñándose del lugar, todo lo cual implica reconocer que durante mucho tiempo no se han venido realizando labores de mantenimiento, poda y desbroce cotidiano, cosa menos costosa y agresiva y más asimilable para el paisaje y no tanto para la erosión, probablemente el mayor riesgo para un lugar como el Arenal Gran ahora que los temporales andan tan desordenados.

Surgen polémicas y contradicciones graves en las intervenciones en el medio natural porque éstas, en vez de constantes y normalizadas, se vuelven excepciones y adquieren una dimensión que tiende a la desproporción.