El cine Fantasio de Sóller acogerá onze viviendas sociales y un salón de actos

El antiguo cine Fantasio de Sóller, un edificio cerrado desde 1984 y actualmente en estado de ruina, recibirá una nueva vida gracias a un ambicioso proyecto de rehabilitación. La iniciativa lo transformará en once viviendas de protección pública de alquiler, destinadas prioritariamente a jóvenes del municipio, e incluirá un espacio expositivo municipal dedicado a la historia del cine local.

El proyecto técnico ha sido presentado este jueves por el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, y el alcalde de Sóller, Miquel Nadal. Los responsables políticos han destacaso la doble finalidad del plan: la recuperación de un edificio histórico y "muy querido" por los sollerics, y la respuesta a la "necesidad más urgente" del municipio como el acceso a la vivienda social, especialmente para la población juvenil.

La promoción, impulsada por el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) con una inversión de 2,8 millones de euros, prevé el inicio de las obras para el primer trimestre de 2026. La intervención conservará la fachada y numerosos elementos originales del cine, construido en 1935 y remodelado en 1953.

"Es un proyecto precioso que permitirá dar una nueva vida a este edificio tan especial, respetando su recuerdo para siempre, y que a la vez permite hacer frente al problema de la vivienda," ha afirmado el conseller Mateo.

Entre los elementos que serán restaurados y mantenidos se encuentran los rótulos con el nombre del cine, hasta 40 asientos de madera del patio de butacas original, la barra del bar, escaleras, carpintería, azulejos y forjados. La promoción albergará once viviendas (una de ellas adaptada) que se destinarán con preferencia a menores de 35 años con 18 años de residencia en Sóller, según lo solicitado por el consistorio.

La planta baja acogerá un espacio expositivo municipal gestionado por el ayuntamiento. Este espacio, dedicado a la historia del cine, conservará parte de la memoria original del Fantasio, incluyendo la taquilla y el proyector. Se incorporará un nuevo patio interior que seguirá la circulación central del antiguo patio de butacas y ayudará a iluminar y ventilar las nuevas viviendas.

Nueva vida

Según el alcalde Nadal, la colaboración con el Govern y el IBAVI permitirá dar una "nueva vida a un espacio que fue durante décadas un punto de encuentro y que ahora volverá a abrir sus puertas con una finalidad social y cultural".

El proyecto del Fantasio es una de las cuatro promociones de vivienda social en las que el IBAVI trabaja en Sóller, que sumarán más de 50 viviendas de protección pública en total. Estas serán las primeras promociones de alquiler público en el municipio en casi 20 años.