Arranca la caza menor en Mallorca: consulta los días y las novedades de la temporada

Este domingo, 12 de octubre, arranca oficialmente la temporada general de caza menor en Mallorca, una cita muy esperada por los aficionados de toda la isla, donde la tradición de salir a cazar (especialmente los tordos) está profundamente arraigada. Tanto la modalidad de escopeta como la de los tradicionales filats de coll propios de la Serra de Tramuntana volverán a marcar el ritmo en muchas fincas y olivares, donde la actividad cinegética forma parte del paisaje y del patrimonio cultural.

Según la orden de vedas publicada por el Consell de Mallorca, el periodo general se prolongará hasta el 10 de febrero de 2026. Los días hábiles para la caza con escopeta serán los martes, jueves, sábados, domingos y festivos, mientras que la modalidad de filats de coll podrá practicarse también los lunes, miércoles y viernes, y a partir del 27 de enero, todos los días de la semana.

Entre las especies autorizadas destacan la perdiz, el faisán, la codorniz, los diferentes tipos de tordos (común, alirrojo y real), además de estorninos, becadas y otras aves migratorias. Este año, como novedad, se levanta la moratoria para la tórtola europea, con una cuota máxima de 1.794 ejemplares para toda la isla, siguiendo las directrices europeas.

Los cazadores deberán contar con la licencia federativa en vigor, un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 600.000 euros, permiso de armas y licencia de caza tipo A1. En el caso del tordo, símbolo por excelencia de la caza, se permite tanto el disparo con escopeta como el uso del filat de coll, una práctica ancestral que sigue muy viva en la Serra de Tramuntana.

Algunos aficionados aseguran que ya se han avistado los primeros tordos y petirrojos en la Serra, lo que augura “una buena temporada, con alimento abundante gracias a la oliva y el lentrisco”. El pasado sábado, los cazadores de Sóller celebraron su tradicional comida anual como preludio del inicio de la campaña.

Caza mayor

La caza mayor también mantiene un papel importante dentro del calendario cinegético mallorquín, especialmente en el control de la cabra asilvestrada, una especie muy abundante en la Serra. Su caza está permitida durante todo el año en los cotos de mayor tamaño, tanto con rifle como con escopeta o arco, y también mediante batidas con perros o lazo, siempre con autorización del Consell de Mallorca.

Más allá del componente deportivo, la actividad cinegética en Mallorca cumple una función esencial de gestión del medio natural y control de poblaciones, contribuyendo al equilibrio ecológico y a la preservación de los paisajes rurales que definen la Serra de Tramuntana.