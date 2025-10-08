Vuelve la Muestra Gastronómica de Algaida: Consulta menús, precios y novedades

La Muestra Gastronómica de Algaida levanta el telón este viernes con novedades. La cita gastronómica incorpora visitas guiadas a bodegas y a la finca oleícola Treurer con degustación de vinos, coques y aceite de nueva cosecha con la finalidad de que los visitantes puedan descubrir el proceso de elaboración de los productos locales. Can Majoral, Oliver Moragues y Nave Rover son las tres bodegas que ofrecerán visitas guiadas. En Can Majoral la cita será el domingo 12 de octubre a las 11 horas, mientras que la ruta por las viñas de Nave Rover será el viernes 17 de octubre a las 12 horas y la de Oliver Moragues, el sábado 18 a las 12 horas. El precio es de 22 euros y es necesario reserva previa. En la Finca Treurer harán visita los días 11,12,13, 17, 18 y 19 de octubre. Además de visitar la finca, se podrá presenciar la cosecha, visitar las instalaciones del olivar y degustar el aceite. El precio es de 20 euros.

Productos que se servirán durante la muestra. / Aj

Otra de las novedades de esta edición número 19 es la incorporación de los hornos de Algaida que ofrecerán sus especialidades en el marco de la muestra. La propuesta del Forn de Plaça es coca de berenjena y cebolla mientras que el Forn de sa Creu elaborará coca bamba. La especialidad de Can Bernat será ensaimada de albaricoque y sobrasada mientras que Can Salem ofrecerá pastelería de autor.

En la Muestra Gastronómica de Algaida participan los siguientes restaurantes: Can Sant Cafè, Sa Tanqueta de Randa, Finca Treurer, Pepe Nero, Es 4 Vents, Sa Raval, Celler Bar Randa y Santuari de Cura. Los precios de los menús rondan desde los 23 euros a los 40 euros en función de la propuesta gastronómica. Las bebidas no están incluidas en el precio y la reserva es obligatoria.

Eventos

La Muestra Gastronómica de Algaida se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del otoño en el municipio, un punto de encuentro entre la tradición, el producto local y la innovación culinaria. La cita gastronómica tendrá lugar del 9 al 19 de octubre. En la presentación, la alcaldesa de Algaida, Marga Fullana, ha destacado que se trata de una iniciativa plenamente instaurada en el municipio. “La gastronomía en el municipio forma parte de nuestra cultura. Siempre hemos luchado para que tenga repercusión en toda Mallorca. Invitamos a todo el mundo a conocer el fruto del trabajo de los restauradores, de los hornos, bodegas y almazaras del municipio. Su trabajo, dedicación y amor por el producto local son un ejemplo de nuestro patrimonio vivo”, ha desgranado la alcaldesa.