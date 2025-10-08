Usuarios del tren expresan su malestar por las colas que se forman en las estaciones

La asociación de usuarios del tren ha expresado su malestar por las colas que se registran diariamente en las estaciones del corredor ferroviario debido a la necesidad de pasar por los tornos para poder acceder a las terminales o bien para salir después de haber utilizado el tren. Desde que se cerraron las estaciones para obligar a los viajeros a pasar por los tornos y de esta forma validar el trayecto, “se forman atascos que nos indignan mucho a los usuarios”, aseguran desde el colectivo que representa los intereses de los pasajeros habituales del transporte público ferroviario de Mallorca. Y es que, según explican, principalmente en horas punta, se forma un embudo que hace perder el tiempo a los usuarios que, en ocasiones, ya llegan con el tiempo justo a sus destinos.

“La cantidad de rejas y barreras que han condenado los accesos a los andenes del tren no está justificada de ninguna manera”, apuntan las fuentes de la asociación, entidad que reclama que se recupere el modelo anterior en el que los viajeros podían acceder o salir de las estaciones por diferentes lugares. Los accesos a las estaciones del corredor fueron cerrados en la legislatura 2011-2015, con José Ramón Bauzá al frente del ejecutivo y con José Ramón Ortacomo gerente de la empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), al igual que en la actualidad.

Imagen de la nueva estación del Parc Bit, sin barreras que provoquen un embudo. Los usuarios reclaman este modelo en el resto de terminales. / A.U.T.

Este colectivo pone como ejemplo de una situación "ideal" la nueva estación de metro del Parc Bit, en la que “no hay ni barreras ni rejas insultantes”, y defiende que este mismo sistema debería aplicarse en el resto de terminales ferroviarias de la isla. En esta estación los validadores (las máquinas que registran los trayectos) “no tienen un torno que oblique a los usuarios a pasar de uno en uno”, apuntan, por lo que no se forman las colas habituales en el resto de estaciones que funcionan con el sistema de tornos, “mucho más lento”.

De hecho, el colectivo de usuarios cree que los validadores “deberían estar en el interior de los vagones” tal y como ocurre en los autobuses de la EMT y del TIB.

Barreras instaladas en uno de los accesos a una estación del corredor ferroviario de Mallorca. / A.U.T.

También reclaman que vuelva a haber interventores en el interior de los vagones para controlar el fraude y que nadie viaje sin el correspondiente billete o tarjeta. La asociación lamenta que actualmente trabajan para SFM la mitad de los interventores que harían falta para cubrir un servicio óptimo. Consideran que si se contratasen más revisores no sería necesario el cierre de las estaciones, que “resultó muy caro en su día, con un coste aproximado de 7,5 millones de euros”, explican. “Con este coste, se podrían haber contratado 30 revisores por un periodo de 30 años”, añaden las fuentes de la asociación, que añaden que “siempre es mejor invertir en personal de aquí que en máquinas que se compran en la otra parte del mundo”.

Además, subrayan, los revisores “aportan tranquilidad y confort” a los usuarios por si se produce algún incidente en el interior de los vagones. “Ahora es el maquinista el que debe controlarlo, lo que resulta impresentable”, concluyen.