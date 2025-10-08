Realizan nuevas catas arqueológicas en el 'talaiot' de Son Serra
Las prospecciones se centran en una plataforma escalonada y en la terraza sur del yacimiento de sa Cova de sa Nineta
El Ayuntamiento de Santa Margalida ha informado este miércoles del inicio de una nueva campaña de intervención en el 'talaiot' de sa Cova de sa Nineta, ubicado en el cruce de acceso a Son Serra de Marina desde la carretera Alcúdia-Artà. Esta nueva actuación forma parte del proyecto plurianual de investigación dirigido por Jordi Hernández-Gasch y financiado por el Ayuntamiento de Santa Margalida.
Las tareas se iniciaron este pasado lunes y está previsto que se prolonguen hasta el próximo 17 de octubre. Más adelante se llevará a cabo una visita guiada para que el equipo de arqueólogos expliquen los resultados de la intervención.
Durante esta nueva intervención se están abriendo dos nuevas catas arqueológicas en la plataforma escalonada y en la terraza sur. El objetivo es comprobar "cómo están construidas, obtener dataciones de carbono 14, comprender las reutilizaciones y ocupaciones a lo largo del tiempo y profundizar en el conocimiento del uso del espacio", explican los responsables de la excavación.
El Consistorio margalidà compró en el año 2023 la finca que alberga el 'talaiot', con una extensión aproximada de 30.000 metros cuadrados, con el objetivo de habilitar un centro de interpretación histórica del conjunto y de promover campañas de excavaciones que saquen a la luz los restos del poblado talayótico existente en la zona y del cual el ‘talaiot’ de Sa Cova de sa Nineta constituye la parte más visible, con su característica planta cuadrada visible desde la carretera.
- Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Hallan una secuencia única de construcciones talayóticas en Ses talaies de Can Jordi en Santanyí
- Así reacciona un payés de sa Pobla tras el impacto del granizo: “Ya no sembraré más patatas”
- Municipio rico, municipio pobre: los vecinos de Esporles ganan de media 20.000 euros más al año que los de Son Servera
- El Consell desaconseja proteger en Santa Margalida el chalé de John Barry, que creó la banda sonora de James Bond
- El arqueólogo Damià Ramis tras el descubrimiento en el yacimiento de Ses talaies de Can Jordi: 'Es un hallazgo excepcional y muy prometedor
- ¿Esporles, el municipio más rico de Mallorca? Hay vecinos que no llegan a final de mes