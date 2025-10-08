Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Realizan nuevas catas arqueológicas en el 'talaiot' de Son Serra

Las prospecciones se centran en una plataforma escalonada y en la terraza sur del yacimiento de sa Cova de sa Nineta

Uno de los arqueólogos trabaja en el yacimiento de Son Serra.

Uno de los arqueólogos trabaja en el yacimiento de Son Serra. / Ajuntament

Redacción Part Forana

Santa Margalida

El Ayuntamiento de Santa Margalida ha informado este miércoles del inicio de una nueva campaña de intervención en el 'talaiot' de sa Cova de sa Nineta, ubicado en el cruce de acceso a Son Serra de Marina desde la carretera Alcúdia-Artà. Esta nueva actuación forma parte del proyecto plurianual de investigación dirigido por Jordi Hernández-Gasch y financiado por el Ayuntamiento de Santa Margalida.

Las tareas se iniciaron este pasado lunes y está previsto que se prolonguen hasta el próximo 17 de octubre. Más adelante se llevará a cabo una visita guiada para que el equipo de arqueólogos expliquen los resultados de la intervención.

El 'talaiot' de sa Cova de sa Nina es visible desde la carretera Alcúdia-Artà.

El 'talaiot' de sa Cova de sa Nina es visible desde la carretera Alcúdia-Artà. / Ajuntament

Durante esta nueva intervención se están abriendo dos nuevas catas arqueológicas en la plataforma escalonada y en la terraza sur. El objetivo es comprobar "cómo están construidas, obtener dataciones de carbono 14, comprender las reutilizaciones y ocupaciones a lo largo del tiempo y profundizar en el conocimiento del uso del espacio", explican los responsables de la excavación.

El Consistorio margalidà compró en el año 2023 la finca que alberga el 'talaiot', con una extensión aproximada de 30.000 metros cuadrados, con el objetivo de habilitar un centro de interpretación histórica del conjunto y de promover campañas de excavaciones que saquen a la luz los restos del poblado talayótico existente en la zona y del cual el ‘talaiot de Sa Cova de sa Nineta constituye la parte más visible, con su característica planta cuadrada visible desde la carretera.

