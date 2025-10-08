Denuncian que el plan para renaturalizar s’Arenal Gran de Portocolom "arrasa" la vegetación

El proyecto ejecutado por el Ayuntamiento de Felanitx para regenerar la zona verde ubicada en la playa de s’Arenal Gran de Portocolom vuelve a ser objeto de polémica. La plataforma Salvem Portocolom, que ha presentado numerosas alegaciones para conseguir que la actuación respete la biodiversidad de la zona, ha denunciado en las redes que los primeros movimientos de tierra han “arrasado” el sotobosque y la vegetación en el pinar ubicado junto a s’Arenal petit.

El colectivo vecinal explica que el proyecto de regeneración de la zona verde junto a s'Arenal de Portocolom contempla la “regeneración del bosque mediterráneo” que sobrevive en la zona y que una de las actuaciones incluidas en la actuación municipal financiada con fondos europeos es una “limpieza general de maleza y residuos, además de un desbroce manual con el fin de erradicar especies invasoras y sanear los bajos de las especies mediterráneas de la zona”. No obstante, la plataforma precisa que el proyecto “no dice nada de acabar totalmente con el sotobosque y dejar el suelo pelado”, tal y como denuncian que ha pasado durante la ejecución del proyecto municipal.

Esta controvertida actuación, según esta asociación conservacionista, podría ser contraria al espíritu del proyecto cuya razón de ser es la de eliminar parte de una calle que transcurre por la parte posterior de s’Arenal Gran y s’Arenal Petit, playas populares del puerto de Felanitx, para recuperar el sistema dunar original. En este sentido, apuntan que la eliminación del sotobosque generará una “erosión del suelo” por parte de las aguas de escorrentía, que es uno de los fenómenos que precisamente se pretenden evitar con la realización del proyecto.

De esta forma, la plataforma se pregunta “con qué semillas se va a restaurar este terreno si eliminamos las plantas existentes” y expresa su temor de que al final acabará imponiéndose la “vegetación oportunista” que en muchos casos es “exótica”.

El colectivo conservacionista asegura que la actuación potenciará la erosión del suelo. / Plataforma Salvem Portocolom

Por su parte, fuentes municipales han asegurado que no se ha realizado ninguna actuación que esté al margen del proyecto. “En todo momento se hace lo que se había acordado en el proyecto”, apuntan. Además, indican que la actuación está totalmente “controlada” por los técnicos tanto municipales como de la empresa que ejecuta las obras.

La puesta en marcha de este proyecto ha generado alarma en un sector de la población que considera que incluye una serie de actuaciones que tienen más en cuenta los intereses comerciales que el interés general y medioambiental. La plataforma Salvem Portocolom viene denunciando desde hace meses que el plan municipal prevé la construcción de un vial ancho y una rotonda en una zona de la playa donde históricamente había arena, lo que impediría la regeneración del sistema dunar original. Estos vecinos reprochan que el verdadero objetivo de esta actuación es que puedan llegar los vehículos de mercancías al chiringuito, ahora reconvertido en restaurante y bar de copas, existente en la zona. Denuncian que la existencia de dos locales de restauración explotados por un mismo empresario condiciona el proyecto. “Lo que tenía que ser un proyecto para renaturalizar la zona, finalmente será un proyecto para poder llegar bien al chiringuito”, sostienen desde la plataforma.

El Ayuntamiento, por contra, niega que este sea el objetivo. En declaraciones realizadas hace unos días a la televisión autonómica, el regidor de Urbanismo Jaume Monserrat criticaba la “interpretación” del proyecto que ha hecho la plataforma Salvem Portocolom y aseguraba que la única rotonda que está prevista se ubicará junto al hotel Es Corso para solucionar un punto negro del tráfico. Monserrat negaba tajantemente que se haya planteado una rotonda sobre la playa de s’Arenal, sino que simplemente se habilitará un “área de giro” para facilitar la maniobra a los únicos vehículos que tendrán acceso a la zona: los servicios de emergencias y los de suministro a los chiringuitos. Unas afirmaciones que volvieron a ser replicadas por el colectivo vecinal, que subrayó que con sus declaraciones el regidor Monserrat habia definido exactamente lo que es una rotonda.