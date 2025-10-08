La otra cara de la Valldemossa de Instagram: largas colas para pagar la ORA y empujones para subir al bus

Valldemossa es uno de esos escenarios estrella de Mallorca para cualquier fotografía bonita que se quiera publicar en Instagram en busca de 'likes' ('me gusta'). Lo tiene todo. Combina lugares históricos, calles empedradas con bares coquetos y un aire pintoresco acentuado por su ubicación en la majestuosa Serra de Tramuntana. La localidad recibe miles y miles de turistas cada año, que inmortalizan su estancia a través de otras tantas imágenes publicadas en sus redes sociales.

Entre esas escenas de postal turística, sin embargo, se encuentran también a diario varias disfunciones como consecuencia de la saturación que sufre el pueblo y la falta de adecuación de determinados servicios públicos. Un ejemplo sería el mal funcionamiento de la zona azul en el pueblo, según denuncian voces vecinales.

“Si consigues aparcar, empieza la odisea para encontrar una máquina de la ORA que funcione”, resume la situación un residente.

El problema es que los parquímetros fallan con frecuencia, no siempre están operativos y en algunos casos las calles pintadas como zona azul no figuran como es preceptivo en la ordenanza municipal, explican fuentes conocedoras de la realidad del municipio.

“Hay días en que tienes que caminar quinientos metros hasta encontrar una máquina. Cuando llegas, hay cola o no funciona el pago con tarjeta o se queda sin papel para imprimir el recibo que tienes que colocar en el vehículo”, lamentan algunos usuarios.

Sin mantenimiento

La empresa concesionaria, explican personas afectadas, “hace mucho dinero” pero “no mantiene las máquinas como toca”, lo que provoca una situación “de caos constante” en un municipio que, además, ve cómo se multiplican los coches no sólo en temporada alta, sino prácticamente durante gran parte del año.

Además, en el pueblo surgen voces que aseguran no entender cómo este año se ha ampliado la zona azul, sin que esas nuevas calles delimitadas figuren en la preceptiva ordenanza municipal que regula el estacionamiento. En esta situación, se encontrarían la calle Eliseu Meinfren Pintor, la avenida Arxiduc Lluís Salvador, la calle Venerable Sor Aina y la avenida Lluís Salvador Cilimingras.

Versión del alcalde Nadal Torres

Cuando se le pregunta al alcalde de Valldemossa, Nadal Torres, por estos problemas, él responde que la localidad recibe "mucha gente" y que, en ocasiones, eso puede provocar que haya ciertas aglomeraciones en torno a las máquinas de la ORA.

Apunta que "hay un par de máquinas pedidas", para aumentar el número de parquímetros. Y, respecto al hecho de que pueda haber zonas pintadas de azul sin que figuren en la normativa municipal, afirma que sí deben de estar incluidas en la ordenanza.

Parada de autobús

Además de los problemas con los parquímetros, la cara menos amable de la Valldemossa de Instagram suele aparecer también por la tarde, en la parada del autobús de la línea 203 hacia Palma. Sucede sobre todo entre las 15.30 y las 18.00 horas, cuando trabajadores y turistas regresan a la capital y se forman aglomeraciones importantes.

Un grupo de trabajadores y turistas esperando por la tarde el bus que hace el trayecto entre Valldemossa y Palma / I.M.

“Hay empujones, pequeñas riñas; el bus llega lleno de turistas y no cabemos”, señalan usuarios. Esas riñas suelen obligar a intervenir a la Policía Local.

Los vecinos reclaman más frecuencias para mitigar estas escenas de saturación en el transporte público, imágenes que forman parte del día a día de este pueblo de la Serra de Tramuntana, aunque nadie las publique luego en Instagram en busca de un 'like'.