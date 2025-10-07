Varietat i originalitat en la nova edició del festival Classical
Un cicle amb tres concerts que exploren diferents estils i formats musicals
Tot a punt per a la novena edició del Festival de Música Clàssica Classical 2025, un cicle ja consolidat que tornarà a omplir el Teatre d’Alaró de grans propostes musicals. La directora del festival, Julia Martínez, la regidora de Cultura, Cati Cifre i el batle, Llorenç Perelló, varen presentar el programa que enguany inclou tres concerts amb estils i formats molt diferents. El dissabte 11 d’octubre, primer concert del cicle amb Herència romàntica, recital de violí i piano amb Catalina Sureda i Júlia Martínez, amb obres de Fèlix Mendelssohn i César Franck. Es tracta d’un recital de violí i piano amb obres del segle XIX, del Romanticisme.
El dissabte 18 d’octubre, el jove pianista Joan Miquel Fiol oferirá un recital de piano titulat Un passeig per Valldemossa. El repertorio, íntegrament dedicat a Frédéric Chopin, inclou la Segona balada de Chopin i la integral dels preludis, alguns dels quals varen ser composts durant l’estada del compositor a Valldemossa.
Dissabte 25 d’octubre, el grup Sol Negre presentarà Miasma, la pesta de l’any 1630 a Milà, una proposta de música antiga amb dramatúrgia i un toc d’humor. Hi participaran Mayumi Sargent (violí), Pere Caselles (baixó), Ferran Pisà (tiorba) i l’actor Miquel Costa. Aquesta és una proposta radicalment diferent de les altres.
Julia Martínez, directora del festival, va destacar la voluntat d’oferir en cada edició propostes diferents i va avançar una edició especial l’any 2026, per celebrar el desè aniversari de la cita. El batle Perelló va recalcar que «des de l’Ajuntament mantenim una aposta ferma estimular i difondre la cultura al llarg de tot l’any i Classical forma part d’aquesta aposta. És un festival plenament consolidat i que va creixent, any rere any».
