Prohens dice ahora que el tren no afectará a las tierras de 'sa Marjal' de sa Pobla

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado durante su intervención en el debate de política general, este martes en el Parlament, que el proyecto de prolongación del tren desde sa Pobla hasta Alcúdia no afectará a las tierras agrícolas de sa Marjal y que el ejecutivo “aprovechará” la ejecución del proyecto ferroviario para “recuperar el patrimonio histórico y etnográfico” del municipio, principalmente “caminos, molinos de agua o acequias” porque así lo han reclamado los vecinos de la localidad ‘poblera’.

La jefa del ejecutivo autonómico ha dedicado algunos minutos de su discurso para enumerar los principales proyectos que pretenden ejecutarse para ampliar la red ferroviaria de Mallorca, principalmente las prolongaciones del tren hasta Llucmajor y Alcúdia. Del primer proyecto, Prohens ha destacado que “el nuevo tren hasta Llucmajor, pasando por (el aeropuerto de) Son Sant Joan, ya ha incorporado modificaciones de trazado mediante las alegaciones recogidas en la fase de exposición pública y que ahora sigue adelante con el calendario previsto para que sea una realidad”. “Lo dijimos, y lo hemos hecho”, ha rematado Prohens. En este sentido, cabe recordar que estas modificaciones no estuvieron exentas de polémica cuando el PSOE denunció, también en sede parlamentaria, que se había cambiado el trazado del tren entre Llucmajor y Campos para no perjudicar a un edil del PP. Días después, Prohens se desmarcó de este cambio y se escudó en criterios técnicos.

Después, la presidenta del Govern se ha referido a la prolongación del tren hasta Alcúdia, que “ha estado todo el verano en exposición pública” y que actualmente “se están estudiando las alegaciones presentadas para realizar las modificaciones necesarias”. Ha insistido en que se aprobará un trazado “con el máximo consenso posible”, y “especialmente” en lo que se refiere a su paso por el municipio de sa Pobla. El objetivo, ha añadido, es “evitar cualquier afectación a sa Marjal” porque el Govern es “consciente” de que “es el símbolo del alma y la raíz payesa de todo un pueblo”.

Cabe recordar que las diferentes alternativas que contemplaba el proyecto de prolongación del tren entre sa Pobla y Alcúdia generaron hace unos meses una gran contestación social en el municipio ‘pobler’ porque el trazado atravesaba las tierras agrícolas del norte de la población. Los ‘poblers’ críticos con el proyecto se organizaron rápidamente en una plataforma que ha capitalizado el descontento y ha potenciado la presentación masiva de alegaciones para exigir que el proyecto no afecte a las tierras de sa Marjal y que se tengan en cuenta otras alternativas menos impactantes como un posible tranvíaque transcurra junto al vial. Ahora, parece ser que el Govern ha captado el mensaje y podría modificar el proyecto de forma sustancial para calmar los ánimos de los vecinos y vecinas de sa Pobla.

Prohens ha añadido después que si la comunidad “dispone de financiación” no renunciará al desarrollo de “toda la red ferroviaria”. También ha recordado que el Govern “sigue sufragando de forma íntegra toda la gratuidad del transporte público a la espera de que el gobierno de España cumpla con sus compromisos adquiridos”. “De momento, el gobierno de España vuelve a invitar y las comunidades autónomas volvemos a pagar”, ha concluido.