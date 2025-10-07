La larga desintoxicación de Magaluf

Magaluf lleva tiempo entregado a su propia desintoxicación del turismo de borrachera o, lo que es lo mismo, de calidad baja y efímera. Los excesos acumulados se pagan y depuran. En ello va la regeneración necesaria para la supervivencia. Como en toda lucha contra la dependencia, la descompresión de la constante juerga vulgar presenta altibajos, avances y parones, por mucho que los representantes institucionales acentúen en demasía las inversiones públicas realizadas y la iniciativa privada haga lo mismo con sus respectivos negocios. El lavado de cara solo será definitivo el día que se pueda certificar que el cuerpo entero ha sido saneado. Hace tres años que no se registra un caso de balconing, los hoteles se modernizan, la primera línea de costa vuelve a llamar al paseo, pero queda tanto por hacer… Entre otras cosas, porque se presentan nuevos retos.

La celebración en Magaluf de la convención anual de las agencias de turismo británico es un respaldo más a la apuesta de la costa de Calvià por la sostenibilidad y la calidad. Por supuesto, también es una complicidad directamente interesada porque, como reiteran todos los implicados, el cliente del Reino Unido sigue con la vista puesta en el Ponent de Mallorca, aunque mirando de reojo a las ofertas de Turquía y Grecia.

Magaluf quiere que las pandillas de borrachos muten en familias tranquilas y en individuos sosegados de buen poder adquisitivo. No basta con centrarse en estos puntos sin más. Al ser interpelado sobre el particular, el CEO de ABTA, Mark Tanzer, confirma que al turista británico le ha llegado el mensaje de la saturación que afecta a Mallorca y que también esta bien informado, seguramente por experiencia propia, del aumento de precios de esta temporada. Tanzer reivindica costes en consonancia con los servicios, pero también debe tenerse en cuenta la disposición del bolsillo del consumidor.

De momento, saturación y precios no trastocan los planes de vacaciones de los británicos pero, si siguen en la senda actual, lo harán mañana. La reconversión de Magaluf no puede obviar estos factores que hoy son claves.