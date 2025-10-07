El GOB insta a la alcaldesa a denegar la legalización del botel Alcudiamar

El GOB Mallorca ha iniciado los pasos para exigir la "restauración de la legalidad urbanística y turística en el botel Alcudiamar", después de años de "inacción administrativa". La entidad ecologista ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Alcúdia para denunciar la demora en la resolución del expediente de legalización de obras promovido por Alcudiamar y para reclamar que "se deniegue formalmente la licencia".

Según el GOB, los informes técnicos y jurídicos municipales "son claros y desfavorables", puesto que el proyecto "no se ajusta a la normativa urbanística". Por eso, la entidad reclama que la alcaldesa dicte resolución denegando la licencia, levante la suspensión de la tramitación del expediente de disciplina urbanística e imponga la sanción y la demolición de las obras ilegales. "Este primer paso es imprescindible para poder actuar en el ámbito turístico", señala la entidad ecologista.

Una vez denegada la licencia y recibida la notificación del acuerdo, el GOB solicitará ante el departamento de Turismo del Consell de Mallorca que declare la ineficacia de la declaración responsable de funcionamiento del botel, inscrita en el Registro de Establecimientos Turísticos como "centro turístico deportivo". La entidad considera esta inscripción un fraude de ley, dada la "carencia de licencia de obras y de actividad".

El GOB advierte que la inacción administrativa genera "un grave precedente y compromete la credibilidad de la gestión pública en materia urbanística y turística" y reitera que seguirá haciendo seguimiento del caso y utilizará todos los mecanismos legales y de presión pública para garantizar que se restaure la legalidad.