El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró

El departamento de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca ha firmado este lunes el inicio del proceso de expropiación de la finca que alberga el castillo de Alaró que, según diversas fuentes, podría culminar a principios del próximo año 2026. El objetivo es que la histórica fortaleza, hoy en un avanzado estado de degradación, y su entorno natural, pasen a ser propiedad pública, una vieja reivindicación que hasta la fecha ningún gobierno de la institución insular ha sido capaz de alcanzar.

La expropiación del castillo se fundamenta en la ley de Proyectos Estratégicos aprobada a principios del pasado mes de julio en el Parlament. El texto legislativo incluye una enmienda que fue impulsada por el PP a instancias del Ayuntamiento de Alaró para declarar como zona arqueológica de utilidad pública todo el entorno del castillo, lo que justificaría la expropiación de la finca para su incorporación al patrimonio público. Entonces, los populares celebraron la aprobación de la ley como un “paso decisivo” para llevar a cabo la expropiación después de “décadas de anuncios vacíos y promesas incompletas”. Previamente, el Consell instrodujo una disposición adicional de la modificación del Pla Territorial que también permite la expropiación del emblemático monumento en base a las leyes de Ordenación Territorial y de Patrimonio Histórico de las islas con el objetivo de convertirlo en un equipamiento de interpretación histórica, arqueológica y paisajística.

Los primeros trámites se iniciaron el pasado mes de julio con las primeras reuniones con los técnicos especializados en proceso de expropiación, si bien entonces aseguraron que todavía se encontraban en una fase muy “incipiente” por la complejidad que implica una operación de esta magnitud, que debe estar avalada por diferentes informes y estudios complementarios. Ahora, todo indica que se ha dado el primer paso decidido hacia la expropiación, tal y como ha confirmado a este diario el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló: “Han iniciado el expediente", ha corroborado.

El inicio del proceso de expropiación implica que la institución insular ponga en marcha la delimitación topográfica de la finca, propiedad de la familia Ordinas, así como la tasación del terreno. Cabe recordar que, en la pasada legislatura, el Consell de Mallorca llegó a aprobar una partida de 1,1 millones de euros para comprar la finca, aunque no llegó a cerrarse ningún acuerdo con los propietarios, que reclamaban hasta 2,5 millones de euros y aseguraron entonces que tenían compradores potenciales que estaban dispuestos a desembolsar la cantidad de 2,1 millones de euros. Hace un año, la familia propietaria aseguró que la finca seguía en venta y advirtieron que incluso podría subir de precio y “superar fácilmente los tres millones de euros” a raíz de un trabajo de mercado que estaba desarrollando un equipo técnico para actualizar el precio de la finca a los valores actuales.

También falta por definir la superficie exacta de la finca que está en venta, ya que el Consell constató la existencia de un «desajuste» entre la finca catastral y la que la familia Ordinas considera como propia. Los Ordinas aseguran también que las murallas del castillo son parte de su propiedad y no del Estado, tal y como sostienen desde la administración central y el Consell de Mallorca, institución que viene solicitando desde hace tiempo, tanto en la pasada como en la actual legislatura, la cesión de este elemento patrimonial para ejecutar un proyecto de reforma y consolidación y frenar de esta forma el rápido deterioro que sufre. La familia Ordinas llegó incluso a amenazar con acudir a los tribunales si el Consell iniciaba la reforma de las murallas.

Por ahora, no ha trascendido el precio que han establecido los técnicos del Consell para expropiar la finca del castillo. De hecho, el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, comparecerá este martes en rueda de prensa para explicar las “últimas novedades” sobre la adquisición del castillo de Alaró, en la que se supone que explicará cuáles serán los próximos movimientos de la institución insular para ejecutar la expropiación de la finca. El director insular de Territorio y Paisaje, Jaume Fanals, acompañará a Rubio en la comparecencia de prensa.