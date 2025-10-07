El Consell empieza la expropiación del Castell d'Alaró pendiente de fijar el coste y de definir los propietarios

El Consell de Mallorca ha iniciado los trámites para expropiar la finca del Castell d’Alaró, uno de los enclaves históricos más emblemáticos de la isla, aunque el proceso administrativo se encuentra todavía en una fase técnica preliminar en la que están pendientes aún de definir tanto el coste de la operación como quiénes son los propietarios afectados. La parte que es propiedad de la Iglesia quedará al margen del proceso y, en lo que se refiere a la del Estado, las negociaciones siguen activas para la cesión.

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, explicó en rueda de prensa que los servicios técnicos deben ahora realizar un estudio topográfico y la identificación de todos los bienes afectados, un paso previo a la tasación definitiva. “Será en esa fase cuando se abra un nuevo periodo de alegaciones para dar audiencia a los propietarios”, señaló.

Cuando se le recordó al conseller que los principales propietarios - la familia Ordinas- plantearon en su momento una valoración de 2,5 millones de euros, Rubio aclaró que ése era una oferta para una operación de compraventa, lo que ahora no es el caso.

Se trata, subrayó, de una expropiación por utilidad pública amparada por la Ley 4/2025 y la reciente modificación del Plan Territorial de Mallorca, que incorpora una delimitación de un sistema general supramunicipal en este terreno y prevé la expropiación forzosa de los bienes patrimoniales. “Serán los técnicos quienes determinen el coste final”, subrayó.

A lo largo de 2026

Rubio reconoció que no hay un plazo cerrado para la culminación del expediente, aunque confió en que el proceso pueda completarse en 2026. No obstante, admitió que los procedimientos de expropiación suelen prolongarse “por la complejidad de las fases y los informes que deben emitirse”.

La institución insular destacó que el objetivo es que el Castell d’Alaró pase a titularidad pública para su conservación y uso como espacio de interpretación histórica y arqueológica. “Damos un paso decisivo para que el castillo sea de todos los mallorquines”, afirmó.

El monumento, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), se ubica en una zona de 200.000 metros cuadrados dentro de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. La expropiación incluirá los restos arqueológicos y las murallas de la meseta principal, aunque se deberá determinar la titularidad exacta de algunas partes.

El Consell asegura que la medida busca frenar la degradación del recinto y garantizar su restauración y gestión pública. En los últimos años, tanto el Consell como el Ayuntamiento de Alaró han realizado intervenciones puntuales en las murallas, que presentan un deterioro progresivo.

En lo que se refiere a la parte del castillo que es propiedad del Estado, Rubio aseguró que el Consell ha mantenido reuniones con los departamentos estatales de Cultura y Patrimonio para explorar fórmulas de cesión.