El colegio Sant Francesc de Inca rinde un homenaje al empresario Tòfol Rosselló

El pasado sábado el colegio Sant Francesc de Inca rindió un homenaje a uno de sus antiguos estudiantes. Se trata del empresario de Llubí, Tòfol Rosselló, que fue alumno de este centro que pertenece a la congregación franciscana de Mallorca.

Se trató de un acto sencillo, pero a la vez muy emotivo, en el que se realizó un profundo repaso a la trayectoria del homenajeado, propietario de la empresa Corporación Rosselló Castell, que se dedica sobre todo a la venta de aceitunas y aceite, entre otros muchos productos. El empresario apuesta por comercializar los productos que se obtienen a través de la agricultura que se desarrolla en la isla.

El proceso de formación como estudiante de Tòfol Rosselló siempre se desarrolló en los centros educativos que dirigían los franciscanos. Estudió la educación básica en el colegio de la Porcìncula, en Palma, para completar los cursos de bachillerato en el centro de Sant Francesc de Inca. Al terminar sus estudios se incorporó a la empresa familiar, dedicada en ese momento a la venta de alcaparras, que era la principal actividad económica de la localidad de Llubí. De hecho, eran muchas las familias que se ganaban la vida recogiendo las alcaparras, que estaban consideradas, no solo en Mallorca, sino también en toda España, como un producto de gran calidad.

La actividad de Roselló fue creciendo. Se dedicó a la venta de aceitunas de mesa y más tarde adquirió la marca de aceite Balle. Dentro del proceso de crecimiento el empresario construyó una fábrica en Sevilla de tratamiento de aceitunes. Además, en su apuesta por mantener la actividad agrícola de Mallorca, sembró una plantación de olivos en la finca de Son Mesquidassa, en Felanitx, que se ha convertido en la principal extensión de la isla, ya que cuenta con más de 160 mil árboles. Además, construyó una moderna almazara, que permite convertir el fruto de los olivos en un aceite de máxima calidad. Este año la empresa también ha plantado otros 100 mil olivos, de distintas especies, en la finca de Son Massot, en Inca, para continuar la apuesta por este producto agrícola de Mallorca.

La empresa, además, diversifica su negocio compaginándolo con la actividad turística. La corporación Rosselló es propietaria de tres hoteles, dos de ellos en el Port de Sóller y el tercero en la Playa de Palma. Además, patrocina la actividad de numerosos equipos deportivos de la isla y desarrolla numerosos proyectos sociales.

Durante el homenaje al empresario de Llubí actuó la orquesta de Cámara de Mallorca, cuya actividad está subvencionada por esta empresa de Llubí. Sin embargo, el momento más emotivo y que supuso una gran sorpresa, fue la aparición en el escenario del cantautor Tomeu Penya, amigo íntimo del empresario, que no quiso perderse este homenaje a Tòfol Rosselló. El artista interpretó tres de sus canciones más conocidas, que dedicó a su amigo y a toda su familia, en especial a la esposa del empresario, Apolònia, que no pudo evitar emocionarse.

El cantante Tomey Penya actuó en este homenaje / J.F.M.

El homenajeado quiso agradecer el acto que había organizado el colegio. Recordó sus momentos como estudiante, que recordaba con gran cariño, y señaló que fue en este colegio de Inca donde aprendió algunos principios, como la lealtad y la honradez, que han marcado su trayecto como empresario y como persona. También mencionó en su discurso los nombres de sus compañeros, algunos de ellos presentes en el homenaje y de los profesores que tuvo, recordando la correspondiente asignatura que impartían. Y contó la anécdota de que la única vez que confeccionó una “chuleta” para copiar, el profesor le sorprendió, lo que le supuso un suspenso.

A esta caluroso homenaje acudieron numerosas personas, la mayoría amigos de Rosselló, así como el alcalde de Inca, Virgilio Moreno. Todos ellos coincidieron en lo emotivo que fue este homenaje al empresario, impulsado por los que habían sido sus profesores.