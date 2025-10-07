El Ayuntamiento de Alcúdia denuncia a la nueva plataforma contra el cable por “acusaciones falsas”

El Ayuntamiento de Alcúdia ha informado este martes que este pasado lunes presentó una denuncia ante la Guardia Civil contra la nueva plataforma vecinal Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (ANACA) al considerar que difundió “acusaciones falsas” al asegurar hace unos días mediante una nota de prensa que el trazado terrestre del cable promovido por Red Eléctrica de España se había modificado por intereses particulares. En concreto, la nueva asociación afirmó que el cambio de trazado mediante el que la infraestructura eléctrica se alejaba de zonas urbanas para invadir suelo rústico y zonas forestales tenía el objetivo de “no molestar a personas influyentes” porque la primera versión del proyecto “afectaba a fincas vinculadas a familiares de miembros del Ayuntamiento de Alcúdia”.

“Estas afirmaciones son totalmente falsas y carecen de cualquier fundamento”, además de “constituir un ataque directo al honor y a la imagen de la corporación municipal”, afirma el Consistorio ‘alcudienc’, gobernado por un pacto entre PP, Vox y UxA.

La institución municipal añade que el trazado del cable eléctrico “ha sido consensuado entre Red Eléctrica, el Ministerio para la Transición Ecológica, el Govern balear, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Alcúdia y la plataforma de vecinos VAAC, con criterios exclusivamente técnicos y con el objetivo de reducir al máximo la afectación a zonas residenciales, logrando una reducción del 67% del paso por viviendas”.

Cabe recordar que el nuevo trazado fue presentado como un gran logro del consenso el pasado mes de julio en el Ayuntamiento de Alcúdia, aunque un sector de la población que se había mantenido al margen de las negociaciones porque la primera versión del trazado no les afectaba comprobó después que, tras la modificación consensuada, la infraestructura pasaba cerca de sus propiedades. Estos vecinos han creado la citada asociación ANACA, que exige una nueva negociación sin que por ahora las instituciones hayan atendido sus demandas.

El Ayuntamiento añade que “en ningún momento se han tenido en cuenta nombres de propietarios particulares” para decidir por dónde pasaba el trazado terrestre del cable, por lo que “cualquier insinuación en este sentido es rotundamente falsa”. La institución municipal asegura que actuará “con la firmeza necesaria” para “defender su honorabilidad y la de sus representantes” y amenaza con “emprender todas las acciones legales pertinentes contra aquellos que hagan acusaciones infundadas”.

Por su parte, ANACA ha convocado una reunión este miércoles por la tarde en la Casa de Cultura de Alcúdia para valorar una serie de acciones con motivo de la publicación inminente del nuevo trazado en el boletín oficial.