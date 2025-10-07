El alcalde de Calvià destaca que las playas estuvieron al 42% de su capacidad este verano

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha defendido este martes en la ABTA Travel Convention —el principal foro del turismo británico— que la situación del municipio “está lejos de la masificación” y ha respaldado su afirmación con datos de ocupación obtenidos a través del sistema de monitorización del proyecto Destino Turístico Inteligente (DTI).

Según los datos expuestos, las principales playas del municipio, incluida la de Magaluf, registraron una ocupación media del 42 por ciento de su capacidad máxima entre el 1 de junio y el 1 de septiembre. “Mi afirmación sobre la ausencia de masificación en Calvià no se basa solo en una sensación. Estamos hablando con datos en mano”, señaló Amengual durante su intervención.

El alcalde intervino en la convención, que por primera vez se celebra en Magaluf y que reúne a más de 300 agentes y profesionales del turismo británico, para presentar las principales líneas de renovación del municipio hacia un modelo “de calidad, sostenible y equilibrado”.

El "sobreturismo"

Amengual reconoció la existencia del debate internacional sobre el “sobreturismo”, pero subrayó que la situación de Calvià “no es comparable” a la de otros destinos europeos. “No quiero negar que exista ese problema, pero en Magaluf vivimos una realidad diferente, basada en una armoniosa convivencia entre turistas y residentes”, afirmó.

El alcalde atribuyó esta situación a la distribución racional de la infraestructura hotelera y de los núcleos de población, factores que, según dijo, “evitan la concentración excesiva y garantizan una experiencia más amable”. Bajo este enfoque, defendió el lema promocional del municipio: “Un turista, un amigo”.

Durante su ponencia, Amengual presentó además el proceso de transformación urbana y turística de Magaluf, con actuaciones como la próxima demolición del Hotel Teix para ganar espacio público, la renaturalización de la playa y la apuesta por una oferta cultural y gastronómica basada en el producto local.

El regidor subrayó que la colaboración entre empresarios, hoteleros, administraciones y residentes ha permitido consolidar una nueva etapa en la zona, que calificó como “un ejemplo de transformación en el Mediterráneo”.

La jornada sirvió también para presentar el nuevo spot promocional de Calvià, que se difundirá en la próxima World Travel Market de Londres, y un vídeo con testimonios de turistas británicos que visitan Magaluf desde hace décadas.