Activistas animalistas irrumpen en una convención turística en Magaluf para protestar contra TUI

Un grupo de defensores de los derechos de los animales interrumpió este martes la Convención de Viajes de la ABTA (Asociación Británica de Agencias de Viajes), que se celebra en Magaluf, para protestar contra la venta de entradas a parques marinos por parte de la compañía turística TUI.

Según informó la organización PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), varios simpatizantes subieron al escenario mientras intervenía el director general de TUI, Neil Swanson, y desplegaron una pancarta con el mensaje: “TUI: deja de apoyar el maltrato hacia las orcas. ¡Abandona los parques marinos!”.

Así han protestado los animalistas en la convención turística de Magaluf contra el responsable de TUI / PETA

Otros activistas se concentraron en el exterior del recinto, donde repartieron información y exhibieron carteles en los que denunciaban la promoción de parques como SeaWorld. PETA critica que en este tipo de instalaciones “las orcas viven en cautividad y no pueden desarrollar comportamientos naturales como bucear o nadar largas distancias”.

TUI, uno de los principales operadores turísticos del Reino Unido, es —según la organización animalista— el último gran grupo de viajes que mantiene la venta de entradas a parques marinos.