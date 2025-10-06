Vecinos de Marratxí denuncian el estado «deplorable» del nuevo parque de Can Canut

El pasado 1 de abril, el Consell de Mallorca hizo entrega del parque de Can Canut, ubicado cerca de la urbanización de Can Garriga en Marratxí. Sin embargo, el aspecto actual del parque, a inicios de octubre, es deplorable. Según fotografías y un vídeo registrados por los vecinos de la zona, resulta prácticamente imposible pasear por él debido a la abundancia de hierbas y matorrales que invaden los caminos peatonales, así como el resto de las instalaciones.

Los residentes lamentan que el mantenimiento y la limpieza solo se realicen una vez cada dos o tres meses, lo que provoca un evidente deterioro del espacio.