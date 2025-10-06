Sóller dispara la recaudación de ORA un 53% en ocho meses

La recaudación de ORA en Sóller ha experimentado un notable incremento durante los primeros ocho meses de 2025. Según los datos difundidos por el Ayuntamiento de Sóller, a través de la empresa municipal Sóller 2010, entre enero y agosto se han ingresado 1.882.504,42 euros, frente a los 1.229.193,99 euros del mismo periodo de 2024. Esto supone un aumento de 653.310,43 euros, es decir, un 53% más que el año pasado.

Desde el consistorio atribuyen este crecimiento a dos factores principales: por un lado, la elevada afluencia de visitantes que recibe el municipio, especialmente durante los meses de verano; y por otro, la puesta en marcha de los aparcamientos disuasorios de Can Tinet y Los Naranjos, que han permitido ampliar de manera significativa el número de plazas de estacionamiento regulado.

Este incremento consolida al ORA como una de las principales fuentes de ingresos municipales y refleja, según fuentes de Sóller 2010, «la eficacia de las medidas de gestión adoptadas para dar respuesta a la fuerte demanda de aparcamiento derivada de la presión turística en el municipio».

Los datos de recaudación serán presentados próximamente al consejo de administración de la empresa municipal para darlos a conocer a la oposición. Cabe recordar que Més per Sóller había solicitado recientemente un informe detallado de la evolución de la recaudación desde principios de año.

En paralelo, el consejo de administración estudiará también la propuesta de modificación de la ordenanza del ORA en la que trabaja actualmente el Ayuntamiento. Con este cambio normativo se unificarán todos los sectores de estacionamiento.

Esto supondrá un beneficio directo para los conductores residentes en Sóller, que podrán aparcar indistintamente en cualquier plaza de zona azul, tanto en el núcleo urbano como en el Port. En la actualidad, ambas áreas están clasificadas como sectores distintos, lo que limita a los vecinos de Sóller ciudad a estacionar únicamente en su zona. La modificación será presentada al pleno de la corporación municipal para su aprobación inicial.n