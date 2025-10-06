El Govern reanuda las obras del nuevo edificio multiusos del puerto de Cala Rajada

El Govern ha reactivado este lunes las obras del nuevo edificio multiusos del puerto de Cala Rajada, un proyecto adjudicado a Vilor Infraestructuras S.L. con una inversión de 2.340.414,38 euros (IVA incluido).

La actuación prevé la construcción de un nuevo edificio multiusos y la modernización de las instalaciones, con el objetivo de mejorar los servicios para los usuarios y profesionales del puerto.

El proyecto contempla la demolición del edificio existente y la construcción de un nuevo espacio adaptado a las necesidades de la operativa portuaria. En la planta baja se ubicarán la cocina y el almacén, cuatro puntos de venta de billetes para las golondrinas, seis espacios de almacenamiento, aseos y un porche.

Cantina y terraza

La primera planta albergará la cantina y una terraza abierta. Esta nueva distribución permitirá compatibilizar las actividades turísticas, pesqueras y deportivas, mejorando la eficiencia y la operatividad del puerto.

El diseño del edificio apuesta "por una integración armoniosa con el entorno, con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y medidas para minimizar el impacto ambiental durante la construcción", según informó el Ejecutivo autonómico.

La fase de pavimentación, así como la renovación del mobiliario urbano y otros elementos complementarios, está previsto que se reanude el día 15 de este mes.