El Govern promociona el uso de estiércol para abonar las fincas: "Es más sostenible y circular"

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha instado este lunes a "esclarecer y normalizar" el uso de estiércol animal para abonar las fincas agrícolas como una iniciativa que permite a los productores ser "más circulares y sostenibles". "La población debe saber que, si quiere alimentos de proximidad y producto local, el uso de estiércol como fertilizante ayuda a alcanzar estos objetivos", ha afirmado el conseller Joan SImonet durante una jornada práctica y divulgativa dirigida a agricultores, técnicos y representantes del sector agrario que se ha celebrado en la finca de Sant Martí, en Vilafranca de Bonany, y que se ha centrado en el correcto manejo del estiércol y en el derecho de los agricultores a utilizarlo como fertilizante.

El conseller Simonet ha inaugurado el encuentro acompañado por el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández; el jefe del Servicio de Agricultura, Andreu Juan; y representantes de las principales asociaciones agrarias de las Illes Balears, como Asaja Balears, Unió de Pagesos, UPA-AIA y Cooperatives Illes Balears, entre otras.

Durante la jornada, el ganadero Biel Barceló, propietario de la explotación, ha realizado una demostración práctica en su finca, esparciendo el estiércol y arándolo posteriormente para integrarlo en el suelo. Con ello, ha mostrado una técnica tradicional y sostenible de fertilización que contribuye a "mejorar la calidad del suelo y al aprovechamiento de los recursos disponibles". “El estiércol natural es mucho mejor para la tierra que el abono. Soy consciente de que, cuando se esparce, hay olor durante varios días, pero es necesario para nuestra actividad”, ha explicado Biel Barceló.

El ganadero explota una granja de cerdos, con unos 400 animales, cuyos excrementos se utilizan como fertilizante para la tierra, mezclados con la paja que ejerce de cama para el ganado. "Antes de sembrar, es cuando el estiércol se esparce por la tierra", explica. "Para evitar líos, una hora después ya lo tapamos, pero incluso así huele, porque se trata de excrementos", añade Barceló. El estiércol abona los terrenos donde se siembran los cereales que posteriormente alimentarán al ganado. "El 'fems' es bueno para todos los cultivos, ojalá tuviéramos más porque reactiva la tierra, es mucho mejor que el abono, es un extra para la finca y no quiero venderlo porque es lo más natural que hay", explica este ganadero, que también reconoce que el fuerte olor que desprende este producto no le genera "amigos" en el entorno de su finca durante los "cuatro o cinco días" que dura el olor. "Y si hace viento, llega a más gente", concluye.

Momento en el que el estiércol es esparcido por la finca, este lunes en Vilafranca. / Caib

Cabe recordar que en las últimas semanas se han producido algunos casos polémicos como consecuencia del uso de estiércol en fincas de Manacor y Sineu, ambos casos denunciados por los ayuntamientos. En el municipio del Pla se sospechó de la empresa avícola que quería construir una macrogranja en la finca de Son Venrell, ubicada a un kilómetro del casco urbano de Sineu, aunque la Conselleria inspeccionó la zona y descartó que se hubieran producido vertidos. No obstante, fueron muchos los vecinos de la localidad que habían notado un fuerte olor durante varios días.

No obstante, a pesar de los efectos colaterales en forma de malos olores, el conseller Simonet ha destacado la importancia de la iniciativa: “Sabemos que, cada vez más, en foravila hay otros usos distintos a los agrarios, pero es necesario recordar que los payeses tienen derecho a incorporar estiércol en sus fincas. Además, es una actividad protegida legalmente con su propia regulación. Queremos lanzar este mensaje a los ciudadanos, en una sociedad cada vez más urbanita y desconectada del mundo rural. Hay trabajos asociados al campo que pueden causar molestias, pero existen y hay que convivir con ellos por el bien del sector primario”, ha concluido.

Por su parte, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha detallado la normativa sobre el uso y valorización del estiércol: “Detrás del derecho del agricultor a valorizar el estiércol como fertilizante, una acción muy positiva, existe una normativa muy rigurosa, con libros de gestión del estiércol y planes de fertilización, por ejemplo, que se pueden controlar y que nosotros supervisamos dentro de los planes de actuación de la dirección general”.

El Govern ha recordado que existe normativa estatal, a través del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, y del Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, que "establece las normas para la nutrición sostenible del suelo agrario, así como normativa autonómica, como la Ley 3/2019, de 31 de enero, Agraria de las Illes Balears".

El uso de excrementos de animales está regulado por la ley. / Caib

La Conselleria añade que "se define como estiércol todo excremento u orina de animales de granja o aves, sin transformar o transformado, incluyendo purines y sólidos". Además, deben transcurrir al menos dos meses entre la aplicación y la cosecha o recolección, plazo que puede reducirse a 21 días si la cosecha no se destina a consumo humano o animal.

Además, "la aplicación del estiércol debe gestionarse de manera que se minimice el riesgo de pérdida de nitrógeno". En el caso del estiércol líquido o purines, debe enterrarse inmediatamente después de la aplicación, como máximo en las cuatro horas siguientes, para evitar emisiones de amoniaco y contaminación del agua. En el caso del estiércol sólido, debe enterrarse también de manera inmediata, siempre dentro de las primeras 24 horas.

Respecto al apilamiento temporal de estiércol en los recintos agrarios, la humedad máxima del material no puede superar el 80%; solo se permite una pila por recinto, con un máximo de 250 toneladas, y no puede permanecer más de diez días de manera general.

La Conselleria se reunió la pasada semana con la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears (FELIB) para explicar la normativa y así evitar "alarmas innecesarias" entre la ciudadanía.