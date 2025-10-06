Los fondos europeos impulsan la nueva imagen urbana y comercial de sa Pobla

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha visitado este lunes el municipio de sa Pobla para conocer las obras de modernización urbana y revitalización comercial ejecutadas con financiación europea, que han supuesto una inversión superior a los dos millones de euros.

Las actuaciones, centradas en la mejora de la accesibilidad, la dinamización del comercio local y el refuerzo del atractivo turístico, han transformado varios espacios del núcleo urbano, según informó el Govern en una nota de prensa.

Entre las intervenciones más destacadas figura la modernización y ampliación de la calle Comerç, convertida ahora en un eje cívico y comercial que conecta la ronda norte con el centro histórico y la estación de tren. La reforma ha incluido el ensanchar de aceras, la renovación del alumbrado y de la red de agua potable, así como la plantación de árboles de hoja caduca para favorecer la sombra y mitigar el efecto isla de calor.

Nueva zona verde

También se ha creado una nueva zona verde en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, con casi mil metros cuadrados de superficie ajardinada, áreas de juegos infantiles y puntos de descanso. El espacio enlaza con el centro del municipio a través del Paseo del Tren y la Plaza del Mercado.

Otra de las actuaciones ha sido la reurbanización de la calle Fadrins, donde se ha eliminado el paseo elevado existente y se ha habilitado un itinerario accesible a nivel, con pavimento drenante y zonas ajardinadas, lo que amplía el eje urbano y comercial de sa Pobla.

Durante la visita, el conseller Bauzà ha subrayado que “estas obras son un claro ejemplo de cómo los fondos europeos se pueden traducir en transformaciones tangibles que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, apoyan al comercio local y consolidan un modelo turístico sostenible y desestacionalizado”.