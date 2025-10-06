Arranca una nueva campaña para destacar la "vitalidad" de Inca

El Ayuntamiento de Inca ha lanzado este lunes una nueva campaña promocional bajo el lema 'Inca Batega'. Con esta iniciativa el Consistorio quiere poner de manifiesto la vitalidad y energía que definen actualmente a la capital del Raiguer. Con esta nueva propuesta publicitaria, el Ayuntamiento quiere transmitir que ·"Inca es una ciudad viva, dinámica y moderna, que ha recuperado plenamente su vitalidad gracias al compromiso municipal y sobre todo a la implicación de todos sus ciudadanos y ciudadanas". Gastronomía, cultura, tradición, integración, ocio, patrimonio, deportes, música, servicios, arte o educación son sólo algunos de los ámbitos donde se puede percibir este "latido constante que nunca se detiene", apunta la institución municipal.

«Inca es una ciudad que late cada día gracias a su gente. Los eventos culturales, la actividad comercial y deportiva, las ferias, los mercados o las iniciativas sociales muestran que vivimos en una ciudad con energía, orgullo e identidad propia», ha destacado el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

Imagen promocional de la nueva campaña municipal. / Ajuntament

La campaña 'Inca Batega' tiene como objetivo reforzar el sentimiento de pertenencia y de orgullo inquer, al tiempo que proyectar una imagen de Inca como centro neurálgico de Mallorca, un lugar donde convergen la tradición y la modernidad, el pasado y el futuro. De forma paralela, el Ayuntamiento de Inca quiere continuar fomentando la participación ciudadana y dar visibilidad a la gran diversidad de actividades que se desarrollan en la ciudad a lo largo de todo el año.