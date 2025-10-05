Sóller ultima la instalación de cámaras y señales para la futura Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento está culminando estos días la instalación de las cámaras y la señalización de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que abarcará el centro de la ciudad. Además de las cámaras, equipadas con sistema de control de matrículas, la empresa adjudicataria ya está colocando la señalización vial que, a partir de ahora, resultará muy familiar para los conductores. Circular por delante de estas señales sin la debida autorización administrativa conllevará una sanción de hasta 200 euros.

La puesta en funcionamiento de la ZBE aún no tiene fecha exacta, aunque se materializará antes de que termine el año. El municipio tiene hasta el 31 de diciembre para completar la instalación de todo el equipamiento necesario para poner en marcha una operación de tráfico que limitará la circulación en el casco urbano y modificará el sentido de varias calles.

Nueve accesos

La ZBE contará con nueve accesos, cada uno de ellos dotado con cámaras y la correspondiente señalización para advertir a los conductores.

El ayuntamiento de Sóller se acogió a una ayuda financiada con fondos europeos por valor de 600.000 euros para implantar la Zona de Bajas Emisiones con el objetivo de regular y reducir el tráfico rodado por el interior del casco urbano. Por la zona limitada podrán transitar y aparcar todos los vehículos censados en Sóller. Tambíen podrán transitar los vehículos de Fornalutx y cualquier coche con etiqueta ecológica “cero emisiones”. En este caso solo podrán circular y, en ningún caso, estacionar.