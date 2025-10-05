La Part Forana descorcha la temporada de ferias otoñales

Octubre es sinónimo de ferias y mercados en la Part Forana. Esporles, Alcúdia, Alaró o Llucmajor son algunos de los municipios que han celebrado sus ferias este fin de semana. En Sant Joan han sacado las 'torradores' a la plaza para celebrar la Festa del Botifarró mientras que el parque de Cas Capità de Marratxí se ha rendido al mundo de Harry Potter en una nueva edición del Artetxí.

Esporles ha celebrado la XIX edición de la Fira Dolça, un evento ya imprescindible en el calendario festivo de Mallorca que rinde homenaje a la repostería y a los productos locales. Este domingo, el corazón del municipio se transformó en un auténtico escaparate de sabores y aromas, donde hornos, comercios y empresas locales desplegaron un abanico de delicias artesanales: desde las clásicas ensaimadas, crespells y cocas, hasta helados cremosos y exquisitas creaciones de chocolate. Cada rincón invitaba a dejarse seducir por la tradición y la creatividad de la isla.

En el norte de Mallorca, Alcúdia se entregó este fin de semana a su Fira. Han sido tres días repletos de actividades, tradición y participación ciudadana. El centro histórico se ha llenado de visitantes y vecinos que han disfrutado de un amplio programa que ha incluido muestras artesanales, exposiciones, cuentacuentos, talleres y actos culturales para todas las edades.

Por su parte, Llucmajor ya está inmerso en sus ‘fires’. Este fin de semana se ha celebrado la Segona Fira, con dos ferias temáticas: el sábado tuvo lugar una nueva edición de la exitosa Frikijor, dedicada al universo friki, mientras que el domingo ha sido el turno de la Fira d’Oportunitats y la Fira Artesana, que han ofrecido una combinación de comercio, creatividad y ocio.

En Alaró, el protagonismo ha sido por la Fira Gremial, un evento emblemático de Mallorca dedicado a los oficios y las artes artesanas. La novedad de este año ha sido una exposición de coches de época. No han faltado actividades culturales y lúdicas ni la tradicional Mostra de Cuina, en una feria que refleja la identidad y el espíritu del pueblo.

Temáticas

En materia temática, el parque de Cas Capità se ha rendido a una nueva edición del Artetxí, una jornada festiva que ha reunido a cientos de vecinos en un ambiente inspirado en Harry Potter. La cita ha incluido talleres, juegos, un mercado artesanal y una variada oferta gastronómica. Entre las actividades más destacadas cabe destacar la recreación del mundo de Hogwarts, el concurso de hamburguesas Burgertxí, exhibiciones de baile y juegos. Impulsado por el Ayuntamiento de Marratxí, el evento busca dinamizar las zonas locales y apoyar a artesanos y comerciantes, consolidándose como una de las propuestas familiares más originales de la isla.

En el Pla también ha habido celebraciones gastronómicas. Sant Joan ha acogido este fin de semana la Festa del Botifarró, donde la ‘torrada’ de productos de la matanza tradicional ha conquistado la Plaça de la Constitució, convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta de sabores locales.