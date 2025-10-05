Confirmados diez focos del serotipo 3 de lengua azul en Mallorca

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha informado que, durante estas tres semanas desde la detección del nuevo serotipo 3 de lengua azul, se han confirmado diez focos de la enfermedad en Mallorca. El Govern, junto con las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), está concentrando los esfuerzos del plan de erradicación en los municipios situados dentro de un radio de diez kilómetros alrededor del primer foco detectado en Bunyola.

En este sentido, desde la Dirección General se está desarrollando un intenso trabajo de detección de todas las explotaciones sospechosas. De éstas, se toman muestras, se elabora la encuesta epidemiológica y se remiten las muestras de sangre al laboratorio nacional de referencia. Hasta ahora, se han detectado 58 explotaciones con sospecha: diez han resultado positivas, siete negativas y el resto están pendientes de resultados. Todas las explotaciones se encuentran dentro de la zona priorizada. Así, el director general, Fernando Fernández, ha explicado que "todas las explotaciones con focos confirmados y todas las explotaciones con sospecha ya han sido vacunadas".

A fecha 5 de octubre, se han confirmado dos nuevos focos en el municipio de Alaró, cinco en Bunyola y tres en Palma. Además, hay explotaciones con sospecha y a la espera de resultados en Algaida (1), Andratx (1), Bunyola (10), Calvià (4), Consell (1), Esporles (6), Inca (1), Marratxí (2), Palma (10), Sant Llorenç des Cardassar (1), Selva (1), Sineu (1), Sóller (1) y Valldemossa (1).

El director general, Fernando Fernández, ha recordado que "estos casos se encuentran dentro del radio de diez kilómetros alrededor del primer foco declarado en Bunyola, que fue la zona priorizada para iniciar la vacunación". "Los veterinarios están realizando un trabajo muy eficiente y más de 5.000 animales de 79 explotaciones ganaderas de Mallorca ya han recibido la primera dosis de la vacuna", ha asegurado. "Aun así, todavía no podemos afirmar que la expansión de la enfermedad esté completamente controlada", ha precisado.

SEROTIPO 8

La Dirección General, en colaboración con las ADS y los veterinarios, y con el objetivo de avanzar lo más rápidamente posible con la vacunación contra el serotipo 3, ha decidido retrasar temporalmente el inicio de la vacunación del serotipo 8, dado que los resultados muestran un alto nivel de inmunización del ganado en la isla.

"Como esta inmunización está garantizada durante un año completo, podemos esperar hasta el próximo mes de noviembre para administrar las dosis del serotipo 8 de lengua azul", ha concluido Fernández.

Cabe recordar que la lengua azul es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos del género Culicoides, que afecta a rumiantes de diversas especies, pero no tiene incidencia sobre la salud pública.