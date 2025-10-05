El arqueólogo Damià Ramis tras el descubrimiento en el yacimiento de Ses talaies de Can Jordi: "Es un hallazgo excepcional y muy prometedor"

Los arqueólogos ha hallado una secuencia única de construcciones talayóticas en Ses talaies de Can Jordi en Santanyí durante la campaña de excavaciones de este verano. El descubrimiento incluye un talayot, un recinto semicircular, un gran edificio trapezoidal y un tramo de muralla, todos conectados, algo inédito en Mallorca. De hecho, los expertos remarcan que el hallazgo permitirá comprender mejor la fase inicial de esta cultura. Así lo explica el arqueólogo Damià Ramis que codirige el proyecto junto a Joan Mestre, Nicolau Escanilla y Jordi Hernández.

«Contamos con una secuencia constructiva que abarca la primera mitad del primer milenio a. C., aproximadamente entre el 900 y el 500 a. C.. Se trata de un caso único en Mallorca, ya que en un mismo punto aparecen conectados los cuatro tipos de construcciones características de la fase inicial de la cultura talayótica. Es un hallazgo excepcional y muy prometedor de cara a las futuras campañas», desgrana Damià Ramis. «Hemos excavado una superficie aproximadamente de 400 metros cuadrados y continuar la excavación de los diferentes elementos encontrados conllevará bastantes años. Es una labor a medio plazo», puntualiza el arqueólogo que junto a sus compañeros están en la fase de estudio de los materiales hallados en la capa superficial de la capa de tierra labrada y la redacción de la memoria de la intervención.

Resultado positivo

Lausa es una entidad que vela por el patrimonio santanyiner. Sebastià Vidal y Toni Mestre son dos de sus miembros que destacan que el hallazgo es un resultado muy positivo, posible gracias al acuerdo con los propietarios de la finca, a quienes agradecen su colaboración. La secuencia descubierta abre la cronología del último milenio antes de la dominación romana y permitirá comprender mejor la evolución de la cultura talayótica. Ambos subrayan que aún queda mucho por excavar, pero que el futuro es muy prometedor. Además, remarcan la importancia de difundir este conocimiento tanto en las escuelas como en la sociedad para fomentar la concienciación patrimonial.

Ses talaies de Can Jordi, situado a 3 kilómetros de Santanyí hacia Felanitx, es uno de los poblados más grandes de la isla (unos 12.000 metros cuadrados dentro de murallas) y conserva tramos de muralla en muy buen estado. La estratigrafía sugiere que podrían aparecer muchas estructuras arquitectónicas, y la diversidad de técnicas constructivas lo hace excepcional. Cabe recordar que las excavaciones en este poblado empezaron en 2015. Está dividido en siete fincas de propietarios diferentes. Hasta ahora se había intervenido en el sector C, la zona que está en el extremo sur y que es público porque el Ayuntamiento de Santanyí la compró en su día. En 2024 concluyeron los trabajos de excavación en esta zona y en esta campaña han continuado con las labores de restauración. Las intervenciones arqueológicas son posibles gracias a la financiación tanto del Ayuntamiento de Santanyí como del Consell de Mallorca.