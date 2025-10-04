Los vecinos alertan de que las Áreas de Transición ponen en peligro el pueblo manacorí de Son Macià

El desarrollo de las Áreas de Transición previstas en Manacor podría hacer crecer el municipio en más de 24.000 habitantes. Una cifra a sumar a los 50.000 que ya tiene, lo que podría afectar notablemente a núcleos pequeños, como Son Macià, que multiplicaría su población actual por tres. Una 'bomba' (de momento) desactivada por el Ayuntamiento de Manacor, pero que preocupa a los colectivos ecologistas y que el Govern mantiene sobre la mesa.

Si hablamos de forma entendible, un Área de Transición (AT) es una clasificación de suelo rústico que rodea núcleos urbanos. Su función original es, curiosamente, frenar la expansión urbana y garantizar una reserva de suelo para infraestructuras y equipamientos básicos. Lo que pasa es que el decreto Ley 4/2025 aprobado por el Govern, cambia esta función y permite que estas áreas se conviertan ahora en edificables con altas densidades.

Hace unos meses la Plataforma Mallorca per Viure, No per Especular pudo sacar, en colaboración con el geógrafo Gabriel Garcies, los parámetros de cómo afectaría el desarrollo de las Áreas de Transición (AT) a los diferentes municipios de más de 20.000 habitantes (entre ellos, claro, Manacor), que es donde el Govern ha puesto el punto de mira.

En estos momentos en Mallorca hay 16.000 hectáreas AT, de las cuales ‘solo’ se podrían desarrollar la mitad, ya que deben estar en contacto con suelo urbano consolidado.

180 habitantes por hectárea

Estas Áreas de Transición contemplan densidades altas, que en los casos de municipios como Inca, Alcúdia, Calvià, Llucmajor o Manacor son de 180 habitantes por hectárea, y que en municipios como Palma e Eivissa llegan a subir hasta los 225 habitantes por hectárea.

Esto permite que dentro de cada hectárea se pueda construir en altura, con el fin de aprovechar al máximo el espacio. Lo que podría llevar a una ruptura total de la idiosincrasia de pueblos como Son Macià, que triplicaría los aproximadamente 800 habitantes actuales y podría superar los 2.000 a base de fincas de pisos de 4, 5 y 6 alturas. La normativa estipula que la mitad de estas promociones deben ser Viviendas de Precio Limitado (VPL), pero el otro 50% se dejarían para el mercado libre.

Decreto ley

Antes del nuevo decreto ley del Govern del Partido Popular, estas áreas de transición, marcadas por el Pla Territorial de Mallorca de 2002, estaban pensadas para ayudar a encajar servicios tales como rondas, torres de agua o depuradoras, por ejemplo.

De momento el equipo de gobierno del ayuntamiento de Manacor (Més-Esquerra, PSOE y AIPC) ya ha expresado su voluntad de no acogerse a la posibilidad de desarrollar las AT que tiene marcadas dejando sin efecto, de momento, el desarrollo de la normativa.

Pero desde las organizaciones en defensa del territorio sostienen en que “cualquier cambio en el voto podría abrir la caja de los truenos urbanística, también en Manacor”. “Esto haría que las Áreas de Transición (AT), que son suelo rústico hace más de 20 años, se pudieran urbanizar”. “Justamente Son Macià tiene unas áreas de transición muy grandes, pero claro, no se planificaron para hacer bloques de pisos, todo lo contrario”, critican.

Especulación

Según explica el GOB y la Plataforma Mallorca per Viure, “este acuerdo solo beneficiará a los compradores de fuera o especuladores y no resolverá las dificultades de compra o alquiler para las familias con menos recursos. Además, la ley permite construir viviendas en Áreas de Transición (AT), que hasta ahora eran suelos rústicos destinados a frenar la expansión urbana y reservar terrenos para infraestructuras básicas”.

“Estos siete municipios, que superan los 20.000 habitantes, pueden ver cómo el crecimiento urbano aumenta de forma significativa, sin que el Govern cuantifique la superficie afectada, la cantidad de viviendas o el impacto territorial y ambiental”. Según un estudio liderado por Garcies, este cambio podría conllevar hasta 252.810 nuevas plazas residenciales y una subida del 37% de la población en estos municipios con respecto al censo de 2024. Todo ello, en suelos mayoritariamente agrícolas y forestales que pasan de rústicos a urbanizables.