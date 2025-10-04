Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda

Los municipios turísticos de Capdepera, Sant Llorenç y Son Servera figuran entre los de menor renta per cápita de Mallorca, una paradoja que sorprende tanto a vecinos como a empresarios.

Estas tres localidades suman en conjunto la tercera mayor concentración de plazas turísticas de la isla, pero sus habitantes registran ingresos medios anuales muy por debajo de la media balear. ¿Cómo se explica esta contradicción?

Desde el Consorcio Turístico de Cala Millor, que agrupa a parte de la oferta hotelera de la zona, apuntan a un factor determinante: la temporalidad. “La mayoría de trabajadores de hostelería tienen contratos de seis meses, en el mejor de los casos. Aunque el convenio del sector recoge salarios dignos, el problema es que se trabaja medio año y hay que sobrevivir los doce meses”, señalan.

Oferta complementaria

La misma percepción comparten empresarios de la oferta complementaria, que alertan de que la temporada turística se ha ido reduciendo en las últimas décadas: “Hoy en día, hablamos de apenas cinco meses de actividad fuerte. Si dependes casi al cien por cien del turismo y la campaña se acorta, es normal que la renta media caiga”. Uno de los veteranos de Cala Millor, con medio siglo de experiencia en el sector, resume así la situación: “Cada vez trabajamos menos meses y en peores condiciones”.

A este panorama se añade otro factor que subrayan los propios trabajadores: la pérdida de poder adquisitivo. Los sueldos, aseguran, no han crecido al mismo ritmo que el coste de la vida, lo que ha abierto una brecha que empobrece a las familias residentes en estas localidades turísticas.

En definitiva, Capdepera, Sant Llorenç y Son Servera son el reflejo de una economía fuertemente dependiente del turismo estacional, donde la bonanza de hoteles y playas no siempre se traduce en el bienestar económico de sus vecinos.