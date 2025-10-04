Ses Salines, epicentro del arte con la exitosa edición de ARTINSAL 2025
El municipio celebra este sábado la quinta edición de su jornada dedicada al arte
Ses Salines
Ses Salines se ha convertido este sábado en el epicentro del arte y la cultura con la celebración de la quinta edición de ARTINSAL 2025. La gran fiesta multidisciplinar reúne a más de 80 artistas y ofrece al público exposiciones de arte, danza contemporánea, arte urbano, instalaciones e impactantes performances que han transformado las calles del municipio en un auténtico museo al aire libre. En la cita artística, no ha faltado un guiño al centenario de Ses Salines. Los artistas Andrea Moretto, Marc Peris (SOMA), Laia Fernández Pacheco y Yasmila Oliveros llevan a cabo una impactante intervención en directo sobre un cubo de 2x2 metros, cuyas cuatro caras dieron vida a obras diferentes, instaladas en distintos puntos del pueblo.
