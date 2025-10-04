El Pla inicia los pasos para la interconexión hídrica de los cinco pueblos más necesitados

La Mancomunitat del Pla ha empezado a dar los primeros pasos de un camino que se presume muy largo en el tiempo y tremendamente costoso, pero que podrá garantizar el suministro de agua a largo plazo en un territorio muy castigado por la sequía. La institución supramunicipal ha solicitado al Consell de Mallorca una subvención de 321.000 euros para financiar la redacción del proyecto ejecutivo que permitirá la interconexión de las redes de abastecimiento de agua entre los municipios de Sineu, Costitx, Lloret, Montuïri y Algaida, que presentan más escasez de agua o que carecen de líquido de calidad que sea apto para el consumo humano.

El objetivo de este ambicioso proyecto, complementario al que permitirá conducir hasta un futuro depósito ubicado en Sineu el agua de la red en alta del Govern procedente de Maria de la Salut, es el de interconectar las redes de estos municipios para que estos “puedan redistribuir sus recursos hídricos, estabilizar el suministro en momentos críticos y reducir las pérdidas”, explica la presidenta de la Mancomunitat del Pla, Joana Maria Pascual. De esta forma, se garantiza una red “más resiliente” que ya no esté condicionada a medidas de emergencia como el abastecimiento mediante camiones cisterna como los que deben contratarse con elevados costes económicos para llevar agua a poblaciones como Montuïri.

El proyecto ejecutivo deberá tener en cuenta el diseño de las canalizaciones entre los municipios a partir del futuro depósito que se habilitará en Sineu. Desde aquí partirá la infraestructura que llevará agua a los municipios vecinos mediante una fórmula que los técnicos tendrán que definir, ya sea mediante diferentes conducciones desde Sineu a cada uno de los municipios o bien mediante una única canalización que conecte todos estos pueblos. También incluirá estaciones de bombeo e impulsión, estudios de trazado y topografía, análisis de materiales y seguridad, así como la coordinación con las infraestructuras de la Agència Balear de l’Aigua (Abaqua). El coste total de la redacción de estos proyectos asciende a 321.000 euros que la Mancomunitat espera que aporte el Consell de Mallorca.

Plano que muestra los diferentes proyectos de interconexión que pretenden ejecutarse. / Mancomunitat del Pla

Una vez finalizado el proyecto llegará lo más difícil: ejecutar la obra. Y será responsabilidad del Govern, ya que la Mancomunitat del Pla no tiene competencias para ejecutar obras en alta, recuerda Pascual. Por ello, la institución supramunicipal quiere avanzar con la redacción del proyecto para después entregarlo a Abaqua, que será la encargada de adjudicar las obras y financiar los trabajos, a pesar de que el Plan Hidrológico solo contempla la llegada del agua hasta Sineu y la construcción del depósito para almacenarla, pero no la posterior distribución del líquido al resto de pueblos de la comarca.

Pascual prefiere no aventurar plazos ni dinero, teniendo en cuenta la magnitud de la empresa. Y es que antes de 2027 o 2028 no se espera la llegada del agua en alta hasta Sineu, ya que el proyecto desde Maria de la Salut se encuentra en fase de expropiaciones porque la canalización transcurrirá íntegramente por fincas privadas. Y después faltará transportar el líquido desde Sineu al resto de municipios del Pla, un proyecto que deberá ejecutarse por fases. No es exagerado pensar que la interconexión hídrica de los cinco pueblos no concluirá hasta la próxima década.

Eso sí, la espera habrá valido la pena. Ya no hará falta pedir ayudas puntuales porque se habrá conseguido una solución “estructural” que beneficie el suministro “presente y futuro” con agua de calidad procedente de sa Costera y las desaladoras. “Si la subvención es aprobada y el proyecto se ejecuta, se prevé una mejora significativa en la seguridad del abastecimiento y una menor presión sobre los acuíferos. También se optimizaría la gestión del agua entre municipios, favoreciendo una distribución más equitativa y sostenible”, afirma la presidenta de la Mancomunitat.

Al borde de la emergencia hídrica

Mientras no llega la solución definitiva, es de prever que los pueblos del Pla tengan que sufrir las consecuencias de una sequía que también empieza a ser estructural. De hecho, actualmente la comarca está en situación de alerta, el último paso antes de la declaración de la emergencia hídrica, una situación a la que nadie quiere llegar porque “supondrá la adopción de medidas muy duras”, advierte Joana Maria Pascual. El próximo día 15 se espera una actualización de las reservas de agua y son muchos quienes cruzan los dedos en la comarca central de Mallorca.

Hay motivos para ser pesimista, porque las recientes lluvias han pasado de largo y no han ayudado a subir el nivel de los acuíferos del Pla. Y también hay factores que invitan al optimismo, ya que si se llega a la situación de emergencia, las restricciones “son más fáciles de implementar ahora que en verano porque ya no se necesita tanta agua” como en los meses más calurosos.