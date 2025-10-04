El Govern no sirve como zahorí

Quien no se conforma es porque no quiere. La sequía extrema de este verano habrá servido para que se recuperen algunos de los cansinos pasos para llevar el agua esencial a los municipios más resecos del Pla. En el mejor de los supuestos será a muy largo plazo pero, aún así y a pesar de que no dispone de argumentos sólidos para regar el optimismo, la presidenta de la Mancomunitat, Joana Maria Pascual, se muestra contenta. Es el consuelo de quien se ha lamentado en vano y hasta ha suplicado sin éxito. Ahora, todo depende de que el Consell atienda una subvención de 321.000 euros para redactar el proyecto, todavía sin intención de trazado esbozado, para llevar agua desde Sineu a Costitx, Lloret, Montuïri y Algaida pero, de llegar a plasmarse en obra esta propuesta, todo será estéril si el Govern no se ha dignado antes a concluir el futuro depósito de Sineu que permita conectar la red en alta desde Maria de la Salut.

Al menos por lo que respecta al Pla, es evidente que el Ejecutivo autonómico ni sirve como zahorí ni le interesa ejercer como tal. Por lo que respecta a la zona central de la isla que ya está en sequía estructural, el Plan Hidrológico de Mallorca solo contempla la llegada de agua a Sineu. Nadie ha calculado con eficacia suficiente la dimensión de los acuíferos de la comarca o preocupado de su enlace para que, por ejemplo, Montuïri no sufra la humillación y el conste de servirse a base de camiones cisterna. En el futuro, todavía lejano, insistimos, la solución deberá venir de la mano de Abaqua, el instrumento del Govern para el caso.

Queda mucho porque, en el caso de que el Consell conceda la subvención que demanda la Mancomunitat, los técnicos deberán empezar por definir si el agua debe llegar a Costitx, Lloret, Montuïri y Algaida de forma radial o circular y después situar las correspondientes estaciones de impulsión y bombeo. Con el proyecto en mano, habrá que estimular al Govern de turno para que su zahorí sitúe el péndulo de la eficacia sobre la dotación presupuestaria y ejecución de las obras. En el Pla queda sequía para largo.