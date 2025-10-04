Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un acertante de la Bonoloto gana más de dos millones de euros con un boleto validado en Felanitx

Una administración de Loterías

Una administración de Loterías / EUROPA PRESS - Archivo

EP

MADRID

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este jueves, 2 de octubre, ha dejado un premio de primera categoría -seis aciertos- dotado con 2.547.424,69 euros al propietario de un boleto sellado en Felanitx (Baleares).

En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de Loterías número 2 de Felanitx (Mallorca), situada en Mayor, 32, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 182.387 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor Número 43.460 de Las Palmas de Gran Canaria, situado en Fernando Guanarteme, 129.

Noticias relacionadas y más

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 2 de octubre, ha estado formada por los números 12, 15, 20, 25, 34, 43. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.945.675,00 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda
  2. El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem
  3. El Consell desaconseja proteger en Santa Margalida el chalé de John Barry, que creó la banda sonora de James Bond
  4. Así reacciona un payés de sa Pobla tras el impacto del granizo: “Ya no sembraré más patatas”
  5. La secretaria de Santa Margalida culpa al exalcalde Monjo de la toma de decisiones: “Él tenía la última palabra”
  6. Municipio rico, municipio pobre: los vecinos de Esporles ganan de media 20.000 euros más al año que los de Son Servera
  7. Récord de participación en el desfile de carrozas de Binissalem
  8. ¿Esporles, el municipio más rico de Mallorca? Hay vecinos que no llegan a final de mes

Un acertante de la Bonoloto gana más de dos millones de euros con un boleto validado en Felanitx

Un acertante de la Bonoloto gana más de dos millones de euros con un boleto validado en Felanitx

El Govern no sirve como zahorí

Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda

Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda

Los vecinos alertan de que las Áreas de Transición ponen en peligro el pueblo manacorí de Son Macià

Los vecinos alertan de que las Áreas de Transición ponen en peligro el pueblo manacorí de Son Macià

El Pla inicia los pasos para la interconexión hídrica de los cinco pueblos más necesitados

El Pla inicia los pasos para la interconexión hídrica de los cinco pueblos más necesitados

El túnel de Sóller cerrará un mes por las noches: consulta los días y horas

El túnel de Sóller cerrará un mes por las noches: consulta los días y horas

Más de 1.600 personas mayores participan en las Estades Esportives del Consell

Más de 1.600 personas mayores participan en las Estades Esportives del Consell

Defensa asegura que la ampliación de la zona militar no afectará al uso civil del Cap del Pinar

Defensa asegura que la ampliación de la zona militar no afectará al uso civil del Cap del Pinar
Tracking Pixel Contents