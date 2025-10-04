Un acertante de la Bonoloto gana más de dos millones de euros con un boleto validado en Felanitx
El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este jueves, 2 de octubre, ha dejado un premio de primera categoría -seis aciertos- dotado con 2.547.424,69 euros al propietario de un boleto sellado en Felanitx (Baleares).
En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de Loterías número 2 de Felanitx (Mallorca), situada en Mayor, 32, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 182.387 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor Número 43.460 de Las Palmas de Gran Canaria, situado en Fernando Guanarteme, 129.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 2 de octubre, ha estado formada por los números 12, 15, 20, 25, 34, 43. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.945.675,00 euros.
