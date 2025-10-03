Virgilio Moreno seguirá al frente de los socialistas de Inca

Los Socialistas de Inca renovaron ayer jueves su Comisión Ejecutiva en una asamblea en la que el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha sido ratificado como secretario general. El equipo que le acompaña está formado por 31 hombres y mujeres que "combinan experiencia y juventud, con ilusión y compromiso por seguir transformando la ciudad", explica la agrupación socialista. Virgilio Moreno apunta que “es una ejecutiva muy preparada, con energía y capacidad para seguir avanzando en el proyecto colectivo de Inca Som Tots”.

Durante el acto, Moreno recordó que ya hace diez años que los socialistas asumieron el reto de gobernar Inca con el objetivo de "transformarla" y añadió que "hoy la ciudad es más viva, abierta, inclusiva y conectada". El actual alcalde indicó que durante este período "se han alcanzado hitos destacados como la recuperación del Teatre Principal como emblema cultural, el impulso de la vivienda pública, la construcción de nuevas infraestructuras educativas, la mejora de la movilidad urbana con más aparcamientos, carril bici y transporte público, la creación de nuevas zonas verdes, el refuerzo de los servicios sociosanitarios y la consolidación de Inca como ciudad orgullosamente inclusiva y cohesionada".

Sobre los retos de futuros, los socialistas de Inca se comprometen a seguir mejorando la ciudad de Inca y la vida de los inquers e inqueres. La nueva ejecutiva se fija como retos prioritarios "la mejora de los barrios, el fortalecimiento de los servicios públicos, dar respuesta a las personas que más lo necesitan y avanzar hacia una ciudad más sostenible e innovadora". “Nuestro objetivo es claro: alcanzar la cuarta legislatura consecutiva y seguir transformando Inca. Lo haremos desde de la unidad, el compromiso y la esperanza colectiva”, ha concluido Moreno.