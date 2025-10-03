Saturación en Randa: Algaida reclamará a la DGT prohibir las excursiones en quads

Los vecinos de Randa han sufrido una “saturación nunca vista” este verano. Por ello, Més ha elevado a pleno este jueves una moción, que ha salido adelante, para proteger la montaña ya que la masificación no solo se limita durante la temporada alta, sino que se extiende durante todo el año.

El problema no es nuevo. De hecho, los vecinos y vecinas del pueblo de Randa han trasladado al Ayuntamiento quejas reiteradas a causa de las molestias que les supone el exceso y el ruido del tráfico que atraviesa el pueblo, así como la masificación de turistas, tanto en el núcleo como en toda la montaña. Por todo ello, la moción aprobada propone convocar una reunión con vecinos y partidos políticos para recoger necesidades y propuestas sobre cómo proteger Randa de la saturación.

El segundo punto contempla que el Ayuntamiento pida a la DGT que prohíba las excursiones en vehículos de motor tipo quads o similares. También se ha dejado patente que el Ayuntamiento de Algaida ya ha iniciado y tramitado las actuaciones que se proponen en la moción, tanto en el ámbito de la aplicación de la Ordenanza municipal como en la comunicación y peticiones a las instituciones competentes. Igualmente, en el pleno se ha instado a dar continuidad a estas gestiones y a establecer un mecanismo de seguimiento e información periódica sobre las respuestas obtenidas y las nuevas actuaciones que se puedan emprender, en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico, el Consell de Mallorca y la Policía Local. El PSOE y MÉS han apoyado la moción en los tres puntos mientras que el PP ha mostrado su apoyo a la iniciativa a excepción del punto dos relativo a la prohibición de excursiones en quads.

Alto valor paisajístico

Cabe recordar que la montaña de Randa es un espacio con un alto valor paisajístico y natural, además es una zona declarada Área Natural de Especial Interés (ANEI), por lo tanto, “obliga a trabajar con mucho cuidado y responsabilidad”.

Ante esta situación, la propuesta reclama a las administraciones públicas “actuar para preservar los derechos de los residentes y del espacio natural protegido”. En su iniciativa, se apunta que el Ayuntamiento de Algaida debe ser quien lidere esta actuación. Eso sí, reconoce que no puede hacerlo solo, por ello, debe buscar la complicidad y ayuda del Ayuntamiento de Llucmajor, el Consell de Mallorca, el Govern y la DGT. “Todos ellos tienen competencias que afectan a la convivencia y a la preservación de la población y del medio natural del macizo”, sostiene. La formación también deja claro que las vecinas, vecinos y negocios deben formar parte tanto del debate como de la solución porque “son quienes reclaman y merecen recuperar la calidad de vida cada día del año”.