La nueva plataforma contra el cable de Alcúdia denuncia que el cambio de trazado responde a intereses particulares

La Asociación para un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (ANACA) se pregunta en un comunicado si el cambio de trazado terrestre consensuado por las instituciones y los residentes de la primera plataforma vecinal tiene el objetivo de “no molestar a personas influyentes” porque, según sostiene, el trazado inicial propuesto por la empresa promotora Red Eléctrica de España, que llegó a plasmarse en el BOE en septiembre de 2024, “afectaba a fincas vinculadas a familiares de miembros del Ayuntamiento de Alcúdia”. Después, el cambio de trazado presentado en julio de 2025 “modificó ese recorrido” y esas fincas “dejaron de verse afectadas”, lo que “incrementa las dudas sobre la transparencia y la objetividad del procedimiento”.

ANACA alerta de las “sospechosas coincidencias” que ha detectado en los sucesivos cambios de trazado del proyecto energético. La asociación explica que en una reciente reunión con el Ayuntamiento de Alcúdia, la institución municipal “aseguró haber encargado en octubre de 2024 un estudio independiente para verificar el estado de la posidonia” en las bahías de Alcúdia y Pollença para “contrastar” el contenido del Estudio de Impacto Ambiental realizado por Red Eléctrica. No obstante, “tras un año, dicho estudio aún no ha visto la luz”, apunta la asociación vecinal.

Lejos de presentar el citado estudio sobre la posidonia, el Consistorio “alardeó en julio de 2025 de un acuerdo unánime con el resto de instituciones” sobre un nuevo trazado del cable “sin disponer aún de la información científica que podría haber dado un vuelco a la elección del punto de aterraje del cable”. Cabe recordar que el cable entrará al municipio por la zona de sa Ferradura, en la bahía de Pollença, cuando desde un primer momento vecinos y Ayuntamiento habían reclamado que entrara por la bahía de Alcúdia, una opción que Red Eléctrica nunca se ha planteado a pesar de que es “la mejor opción técnica y ambiental”, según esta asociación vecinal.

Mapa que muestra el trazado terrestre del cable eléctrico consensuado este pasado verano. / DM

ANACA recuerda que ha solicitado formalmente al Ayuntamiento y al Govern “toda la documentación y comunicaciones” referentes a las reuniones de la mesa de trabajo que ha llevado a cabo las modificaciones sobre el trazado terrestre del cable y también ha reclamado una reunión con REE para obtener información. La falta de respuestas lleva a la asociación a expresar su “profunda perplejidad ante el ensordecedor silencio institucional y empresarial”.

Además, expresa sus sospechas de que las instituciones “corren” para definir cuanto antes el proyecto definitivo del cable “para no perder los fondos europeos”, ya que se han anunciado inversiones estatales de 58.000 millones de euros para reforzar la red eléctrica hasta 2030. “En Alcúdia, ese precio se traduce en trazados improvisados, falta de estudios rigurosos sobre la posidonia y decisiones precipitadas que ignoran alternativas más sostenibles”.

En este sentido, instan al Ayuntamiento a presentar sus propias alegaciones en el próximo trámite de información pública relativo a la modificación del proyecto y a acompañar las propuestas con un informe de evaluación ambiental “independiente”. En el caso de que finalmente se apruebe la entrada del cable por la bahía de Pollença y el último trazado terrestre presentado el pasado julio, el Consistorio “tendría la obligación de impugnar el proyecto ante los tribunales” para ser coherente con sus propios acuerdos municipales y el recurso judicial que había presentado en contra de la opción de la bahía de Pollença.