Manacor instala placas solares en la cubierta del campo de fútbol de na Capellera

El Ayuntamiento de Manacor ha iniciado esta semana las obras para la construcción de una nueva cubierta con instalación fotovoltaica en la grada este del campo de fútbol de na Capellera. El proyecto ha sido adjudicado a la mercantil Melchor Mascaró, S.A.U. El precio de adjudicación es de 661.368,90 euros, con el IVA y la gestión de residuos incluidos.

El plazo de ejecución será de cuatro meses a partir del acta de comprobación del replanteo. El proyecto cuenta con el apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La nueva instalación constará de un único generador fotovoltaico compuesto por 260 paneles solares de 455 Wp cada uno, que permitirán una producción significativa de energía renovable. Según el estudio de eficiencia energética realizado, el complejo deportivo consume actualmente 118.748 kWh de energía primaria no renovable al año. Tras la instalación, se prevé un consumo de 79.667,31 kWh anuales, lo que supone una reducción del 33%. Además, la nueva instalación generará 144.170,20 kWh anuales de energía solar, excedentes que, gracias a la modalidad de autoconsumo compartido, podrán utilizarse en otros consumos municipales o en viviendas de protección oficial.

"Este proyecto es una clara apuesta por el aprovechamiento de los recursos renovables, la reducción de emisiones contaminantes y la modernización de las infraestructuras públicas con criterios de eficiencia y sostenibilidad", destaca el Ayuntamiento de Manacor.