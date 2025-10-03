Estudiantes mallorquines recogen firmas contra el aumento de los precios de la UOC

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha suscitado recelo y críticas entre sus estudiantes mallorquines nada más empezar el curso, después de que haya tomado la polémica la decisión de incrementar de forma significativa el precio de los recursos de aprendizaje y materiales obligatorios para cursar cualquier asignatura, lo que consideran una subida encubierta para compensar la rebaja de las matrículas estipuladas por ley.

La medida ha provocado la reacción de parte de la comunidad estudiantil, que ha lanzado una recogida de firmas dirigida expresamente a la Gerencia de la UOC, con el fin de exigir una universidad “más accesible y ética”.

El detonante ha sido la aplicación de la rebaja de los precios públicos universitarios acordada por el Ministerio de Universidades y recogida en los Presupuestos Generales del Estado. Dicha reducción, que busca armonizar el sistema universitario público y avanzar hacia la gratuidad progresiva, ha sido compensada en la UOC mediante un aumento del coste de los recursos de aprendizaje.

Aunque la maniobra no vulnera directamente la legalidad, sus críticos denuncian que pervierte el espíritu de la norma y afecta de manera desproporcionada a los colectivos más vulnerables. “Víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o familias numerosas, que antes se beneficiaban de la gratuidad de la matrícula, ahora deben pagar materiales más caros, con lo que sus matrículas han pasado a ser más costosas que antes”, alerta el impulsor de la iniciativa, Justí Soriano, estudiante de Manacor con raíces francesas, miembro del Consejo de Estudiantes, del Consejo de la Universidad y también de la Unidad de Igualdad de la UOC.

Igualdad de oportunidades

Soriano recuerda que la Ley Orgánica 2/2023 reconoce el derecho a becas para garantizar la igualdad de oportunidades, y que tanto el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria de 2020 como las directrices del Consell Interuniversitari de Catalunya establecen un marco de contención y reducción de precios. “El aumento de los recursos de aprendizaje contradice tanto el espíritu como la letra del marco normativo vigente”, sostiene.

En su petición, dirigida formalmente a la Gerencia de la UOC, exige que se revierta la subida de los recursos de aprendizaje, que se aplique la normativa estatal y autonómica de forma coherente y que ningún estudiante con derecho a bonificación o exención quede perjudicado indirectamente. Asimismo, reclama que la UOC actúe como una universidad pública “comprometida con la equidad, la inclusión y la justicia social”.

La recogida de firmas se realiza mediante el correo institucional de los estudiantes, con el objetivo de visibilizar que la demanda surge directamente de la comunidad universitaria. “No es una acción improvisada”, subraya Soriano, que ya había prometido en su campaña electoral como representante, activar mecanismos de presión externos si fuese necesario.

Esta es la primera recogida de firmas pública que impulsa el estudiante, aunque asegura que no será la última: “Próximamente habrá más iniciativas”, dice mientras recuerda que la propia palabra universidad procede de universalis, “es decir, lo que es para todos. La universidad, sea pública, privada o híbrida, debe ser realmente abierta y accesible. El conocimiento tiene que llegar a todo el mundo si queremos que la sociedad se transforme”, afirma.