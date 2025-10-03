"¿Esporles, el municipio más rico de Mallorca? Hay vecinos que no llegan a final de mes"

El alcalde de Esporles, Josep Ferrà (PAS-Més), ha reaccionado con escepticismo a la publicación de la estadística de Hacienda que coloca a su municipio como el de mayor renta per cápita de Mallorca, con una media de 47.908 euros anuales. A su juicio, los datos “no reflejan la realidad del día a día de muchos vecinos”.

“Eso es estadística. A veces no nos da la imagen real del municipio”, señaló el primer edil, que atribuyó el elevado nivel de renta principalmente al fuerte incremento de residentes extranjeros en las dos últimas décadas, en su mayoría europeos, con un poder adquisitivo muy superior a la media.

“Alrededor de un 10% de la población viene de fuera de España y son personas con alta capacidad económica que compran 'possessions', fincas y casas grandes”, explicó.

El alcalde subrayó que este perfil de nuevos residentes –algunos de ellos mallorquines muy conocidos con gran patrimonio– ha contribuido a elevar las cifras globales, pero no necesariamente representan la situación de la mayoría de la población.

Servicios Sociales

“En el Ayuntamiento atendemos desde Servicios Sociales a familias que no llegan a final de mes. Esos 47.000 euros no se reparten de forma equitativa”, remarcó.

Además, destacó que Esporles comparte con otros municipios de la Serra de Tramuntana como Puigpunyent o Bunyola -que presentan altos niveles de renta per cápita- un atractivo especial para quienes buscan parajes naturales, tranquilidad y proximidad tanto a Palma como a la costa.

“Muchos trabajadores de clase media-alta salen de Palma, sobre todo gente de 30 ó 40 años, para instalarse aquí y tener más espacio y calidad de vida”, apuntó.